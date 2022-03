Mở rộng cánh cửa hợp tác thương mại New Zealand-Anh

Sau gần hai năm đàm phán, New Zealand và Anh vừa ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA). Được nhận định là toàn diện và bao trùm, FTA giữa New Zealand và Anh khi đi vào hiệu lực sẽ mở rộng cánh cửa hợp tác thương mại giữa hai nước; có thể đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gần 60%.

Khởi động đàm phán chính thức từ tháng 6/2020, New Zealand và Anh đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, điều khoản của FTA vào tháng 10/2021. Thủ tướng Anh Boris Johnson (B.Giôn-xơn) khi đó nhận định, đây là một thỏa thuận thương mại quan trọng với Anh, góp phần củng cố quan hệ giữa Anh với New Zealand. Vừa qua, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan (A.Trơ-ve-li-an) và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand Damien O’Connor (Đ.Con-nơ) ký kết hiệp định tại thủ đô London, Anh.

Ngay khi hiệp định có hiệu lực, hầu hết hàng hóa của New Zealand xuất khẩu sang Anh sẽ được miễn thuế, bao gồm rượu, mật ong, kiwi… Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (G.A-đơn) nhận định, hiệp định sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp vào thị trường Anh, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của New Zealand. Theo Bộ trưởng O’Connor, xuất khẩu hàng hóa của New Zealand sang Anh ước tính tăng hơn 50%. Hiệp định dự kiến sẽ thúc đẩy GDP của New Zealand tăng từ 700 triệu đến 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, Hiệp định cũng bao gồm các cam kết của Chính phủ New Zealand nhằm bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Theo ông O’Connor, các điều khoản của FTA cũng phản ánh nỗ lực của Chính phủ New Zealand nhằm bảo đảm hiệp định được triển khai hiệu quả, đem lại tác động tích cực với kinh tế và xã hội New Zealand.

Theo Thủ tướng J.Ardern, FTA với Anh là hiệp định đầu tiên của New Zealand có các điều khoản cụ thể về ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới loại bỏ các loại trợ cấp gây hại với môi trường, như trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và trợ cấp ngành thủy sản dẫn đến đánh bắt quá mức. Bên cạnh đó, hơn 290 sản phẩm thân thiện với môi trường cũng được hai nước ưu tiên xóa bỏ thuế quan. FTA giữa New Zealand và Anh được nhận định là tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong vấn đề môi trường, đóng góp vào nỗ lực chung nhằm giảm khí thải carbon. Điều này sẽ giúp hai nước xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững hơn.

Với Anh, hàng hóa của nước này xuất khẩu sang New Zealand sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực. Hàng hóa của Anh cũng tiếp cận thị trường New Zealand dễ dàng hơn thông qua các thủ tục hải quan nhanh chóng, hiện đại. Hiệp định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 5.900 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh đang xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand. Ngoài ra, FTA giữa Anh và New Zealand cũng bao gồm các điều khoản như thúc đẩy mở cửa thị trường dịch vụ, tạo điều kiện đi lại dễ dàng hơn, tăng cường thương mại kỹ thuật số… Bộ trưởng A.Trevelyan nhận định, thương mại giữa hai nước sẽ tăng mạnh, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng của Anh.

Kể từ sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), Anh đã thúc đẩy đàm phàn và ký kết FTA với nhiều quốc gia. Theo Bộ trưởng A.Trevelyan, FTA với New Zealand là một phần trong kế hoạch của Anh nhằm xây dựng mạng lưới thương mại với các khu vực năng động nhất của nền kinh tế thế giới, trong đó có khu vực châu Á-Thái Bình Dương. FTA này cũng là bước đệm giúp Anh hướng tới việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trước đó, Anh cũng đã có FTA với các thành viên của CPTPP là Australia, Singapore và Việt Nam.

Theo kế hoạch, New Zealand và Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy quốc hội hai nước thông qua, cũng như hoàn thành các thủ tục cần thiết để FTA giữa hai bên có hiệu lực vào cuối năm 2022. Thực thi hiệu quả FTA sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi của New Zealand và Anh hậu đại dịch, hướng đến phát triển và thịnh vượng chung trong tương lai.

