Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết về Ukraine

Ngày 23/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã không thể thông qua một nghị quyết về tình hình nhân đạo ở Ukraine khi chỉ Nga và Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 13 thành viên còn lại bỏ phiếu trắng. Do vậy, nghị quyết do Nga đệ trình đã bị bác bỏ.

Người dân địa phương mang hàng viện trợ nhân đạo do binh sĩ Nga phân phát tại khu vực cảng Mariupol, Ukraine, ngày 23/3. (Ảnh: Reuters)

Dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về việc tiếp cận viện trợ và bảo vệ thường dân ở Ukraine, nhưng không đề cập đến vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo quy định, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để được thông qua cần phải được ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống của các nước giữ ghế Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Mỹ.

