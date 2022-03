Du lịch khôi phục tạo động lực cho nền kinh tế toàn cầu

Sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành và chưa rõ khi nào kết thúc, thế giới đã bắt đầu chuyển hướng sang sống chung an toàn với virus SARS-CoV-2. Và một trong những nhiệm vụ cấp bách toàn cầu hiện nay, theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, chính là phải khôi phục du lịch - lĩnh vực vốn được coi là động lực lớn của nền kinh tế toàn cầu, có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác.

Ngành du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất thế giới, sử dụng 10% lực lượng lao động, đóng góp 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, tạo động lực cho cả nền kinh tế và tạo điều kiện cho các nước phát triển. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm đại dịch, du lịch là một trong những lĩnh vực bị tác động nặng nề nhất.

Theo Tổ chức Du lịch thế giới của LHQ (UNWTO), các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại đã ảnh hưởng nặng nề đến từng mắt xích trong chuỗi giá trị du lịch, như các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, nhà cung cấp thực phẩm, nông dân, nhà bán lẻ và một loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2020, khi đại dịch bùng phát và lan rộng, lượng khách du lịch quốc tế đã giảm khoảng 1 tỷ lượt, tương đương giảm 73%, khiến ngành du lịch toàn cầu thiệt hại hơn 1.300 tỷ USD, cao hơn 11 lần so với mức thiệt hại mà ngành này từng ghi nhận trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009. Năm 2021, sự tê liệt của ngành du lịch quốc tế do đại dịch COVID-19 gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 2.000 tỷ USD. Việc các nước bắt đầu nối lại hoạt động du lịch kể từ nửa cuối năm ngoái đã mang lại kết quả khả quan. Nhờ tỷ lệ tiêm vắc-xin cao, châu Âu là khu vực đi đầu trong việc mở cửa cho du khách quốc tế. Các nước châu Á cũng từng bước thí điểm khôi phục hoạt động ở quy mô nhỏ đối với từng điểm du lịch, tiến tới mở cửa hoàn toàn. Trên cơ sở những kinh nghiệm tích lũy được, sang năm 2022, hầu hết các khu vực đang thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế. Từ ngày 1-3, Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài khối nhập cảnh với điều kiện đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc tiêm mũi tăng cường với những người đã tiêm quá 9 tháng. Người khỏi COVID-19 và phục hồi trong vòng 180 ngày cũng được chấp thuận. Tại châu Đại Dương, Australia mở cửa trở lại biên giới từ ngày 21-2 đối với tất cả du khách đã tiêm chủng, trong khi quốc gia láng giềng New Zealand công bố kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn 5 bước, trọng tâm là từ tháng 7 tới. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Campuchia từ cuối tháng 1-2022 đã phát động chiến dịch mang tên “Campuchia: Điểm du lịch xanh và an toàn”, theo đó toàn bộ du khách đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đều được hoan nghênh đến Campuchia mà không cần cách ly. Lào thận trọng từng bước mở cửa theo 3 giai đoạn, với các mốc thời gian từ ngày 1-1, từ ngày 1-4 và từ ngày 1-7, cho phép các vùng xanh bao gồm Thủ đô Viêng Chăn, thành phố Luang Prabang và thị trấn Vang Vieng mở cửa đón khách du lịch. Kể từ tháng 2, Thái Lan đã nối lại chương trình “Test & Go” (Xét nghiệm và Lên đường, cho phép khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ chỉ phải lưu lại một đêm tại khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19), đồng thời áp dụng chương trình này đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thay vì chỉ giới hạn ở 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15-3, trong bối cảnh Việt Nam gần như hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vắc-xin COVID-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

LHQ hy vọng du lịch toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2022, khi nhiều nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi phục hồi du lịch xanh và toàn diện sau đại dịch, để ngành du lịch thực sự tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải đem lại lợi ích cho các cộng đồng bị thiệt thòi, góp phần vào bình đẳng giới và tăng cường sự hiểu biết giữa các nền văn hóa. Việc xây dựng du lịch theo hướng bền vững sẽ đóng góp vào khả năng phục hồi và bảo vệ hành tinh sau những tác động tàn phá của đại dịch./.

Theo Báo Tin Tức