Australia và Ấn Độ thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương

Ngày 14-3, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết thỏa thuận thương mại song phương giữa nước này và Ấn Độ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tuần này.

Thỏa thuận có tên chính thức là Hiệp định Hợp tác kinh tế toàn diện Australia - Ấn Độ (CECA), tập trung vào các việc thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và cơ sở hạ tầng, cũng như một số các lĩnh vực khác.

Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất của Australia trong bối cảnh “xứ chuột túi” đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá nhiều vào đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc. Từ giữa tháng 5-2011, Ấn Độ và Australia đã khởi động đàm phán CECA nhưng việc đàm phán đã phải tạm hoãn hồi năm 2015 do hai bên có những bất đồng nhất định về một số vấn đề.

Thế giới trước nguy cơ khủng hoảng lương thực

Sau hai năm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, an ninh lương thực toàn cầu lại đối mặt thêm thách thức do cuộc xung đột Nga - Ukraine. Giá một loạt mặt hàng thiết yếu như ngũ cốc, xăng dầu hay phân bón đồng loạt tăng giá và liên tiếp phá vỡ các kỷ lục. Liên hợp quốc và giới chuyên gia cảnh báo, thế giới đang đến bên bờ một cuộc khủng hoảng lương thực có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Theo ước tính của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc, cuộc xung đột ở Ukraine có thể khiến giá lương thực và thực phẩm quốc tế tăng từ 8% đến 20%. Và bất kỳ sự gián đoạn nghiêm trọng nào đối với sản xuất và xuất khẩu từ Nga và Ukraine chắc chắn sẽ còn khiến giá cả leo thang và nghiêm trọng hơn là làm xói mòn an ninh lương thực cho hàng triệu người.

Phương Tây đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 13-3 cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD trong tổng số 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cũng cho biết, các nước phương Tây hiện đang gây áp lực lên Trung Quốc để hạn chế thương mại với Nga, cũng như gây áp lực nhằm hạn chế quyền tiếp cận những nguồn dự trữ của Nga bằng đồng Nhân dân tệ. Ông nhấn mạnh rằng, đối với các nước không thân thiện, đã đưa ra những hạn chế đối với việc sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối của Nga, các khoản nợ của các nước này, Nga sẽ trả nợ bằng đồng Rub./.

PV