WHO tăng cường hỗ trợ Afghanistan về y tế

Ngày 9/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus (T.Ghê-brây-ê-xút) gặp ông Qalander Ebad (C.E-bát), Bộ trưởng Y tế trong chính quyền Taliban ở Afghanistan, thảo luận về cuộc khủng hoảng y tế và nhân đạo tại nước này. Tổng Giám đốc WHO đánh giá, dù đã đạt một số tiến bộ, tình hình y tế tại Afghanistan vẫn rất nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng nhân đạo tiếp tục đặt tính mạng người dân trước rủi ro. Theo ông Ghebreyesus, nhu cầu khẩn cấp tại Afghanistan là phân phát thiết bị phát hiện vi-rút SARS-CoV-2, nhất là biến thể Omicron. WHO cam kết hỗ trợ Afghanistan ứng phó Covid-19, tương tự các chiến dịch ứng phó bệnh bại liệt và sởi.

Afghanistan tiếp nhận thiết bị y tế do WHO viện trợ. (Ảnh WHO)