Tổng thống Biden kêu gọi Quốc hội Mỹ ban hành các biện pháp giảm bạo lực súng đạn

Ngày 14/2, tại Washington, nhân dịp tưởng niệm 4 năm ngày xảy ra vụ xả súng chết người tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn tại quốc gia này.

Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố rằng, Quốc hội “phải làm nhiều hơn nữa” trong nỗ lực chống lại tội phạm bạo lực trong nước, bao gồm việc yêu cầu kiểm tra lý lịch về việc bán súng, cấm vũ khí tấn công và loại bỏ quyền miễn trừ pháp lý đối với các nhà sản xuất súng.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt ngân sách phân bổ thêm 5 tỷ USD cho các chiến lược giảm tội phạm bạo lực và yêu cầu thêm tài trợ cho Cơ quan Quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (ATF).

Tổng thống Biden nhấn mạnh, chính quyền Mỹ sẽ “sát cánh cùng những người ủng hộ để chấm dứt nạn bạo lực súng đạn”; đồng thời đề xuất một kế hoạch để giảm tội phạm súng bằng cách ngăn chặn các giao dịch "súng ma" (không có nguồn gốc, do tư nhân sản xuất và ngày càng xuất hiện nhiều tại các hiện trường vụ việc), tăng cường giám sát những kẻ buôn bán súng vi phạm luật pháp.

14 học sinh và 3 nhà giáo dục đã chết trong vụ xả súng tại Trường trung học Marjory Stoneman Douglas vào ngày 14/2/2018. Nikolas Cruz, một học sinh 19 tuổi tại trường vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, đã nhận tội tất cả các cáo buộc liên quan vụ xả súng vào tháng 10/2018.

Vụ việc trên là vụ xả súng thương vong nhất ở trường trung học tại Mỹ, châm ngòi cho phong trào "March for Our Lives" - một cuộc vận động do thanh niên Mỹ khởi xướng nhằm chấm dứt bạo lực súng đạn.

Tuy nhiên, vấn đề trên đã gặp gặp phải sự đình trệ tại Quốc hội Mỹ, khi những nỗ lực của đảng Dân chủ trong việc tìm cách ban hành luật kiểm soát súng vào năm ngoái - sau một vụ xả súng trường học gây tử vong ở bang Michigan vào tháng 11/2021 - đã bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện chặn lại. Trong đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Iowa Chuck Grassley vào tháng 12/2021, phản đối yêu cầu tiến hành luật mà Hạ viện đã thông qua vào tháng 3/2021 để mở rộng hoạt động kiểm tra lý lịch những người mua súng.

Đáng chú ý, theo dữ liệu thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Everytown for Gun Safety, trong thời gian từ ngày 1/8 đến 31/12/2021, nước Mỹ đã phải chứng kiến ít nhất 136 vụ sả xúng tại các trường học.

