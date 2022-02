Theo đuổi giải pháp ngoại giao trong vấn đề Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine.

Hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc tiếp tục theo đuổi “biện pháp ngoại giao và răn đe” trong vấn đề này. Theo Nhà trắng, Tổng thống Biden khẳng định, Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và quyết đoán, cùng với các đồng minh và đối tác. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky mời người đồng cấp Mỹ thăm Kiev trong những ngày tới. Tuy nhiên, thông báo của Nhà trắng không đề cập vấn đề này. Cũng theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế tiềm tàng nếu Nga có hành động quân sự với nước láng giềng phía đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: The White House/VOV)

Các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nhiệm vụ giám sát tình hình ở miền đông Ukraine bắt đầu rút khỏi thành phố Donetsk. Tuyên bố của OSCE cũng cho biết, một vài quốc gia đã yêu cầu các công dân làm việc tại phái bộ này rời Ukraine. Tuy nhiên, OSCE khẳng định phái bộ vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.

Ngày 14/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, đại sứ quán nước này tại Ukraine vẫn hoạt động bình thường và sẽ bảo đảm công tác bảo hộ lãnh sự cho công dân mình. Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã gửi thông báo lưu ý các công dân ở Ukraine theo dõi tình hình tại nước này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đang có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine trong vài ngày tới. Chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo công dân nên rời Ukraine thông qua các chuyến bay hoặc các tuyến đường bộ. Hiện hầu hết các hãng hàng không vẫn đang khai thác các chuyến bay từ Ukraine đi Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc cũng bố trí các tuyến xe buýt giữa thủ đô Kiev và thành phố Lvov (Ukraine) đến ngày 18/2 để hỗ trợ công dân có nhu cầu sơ tán.

Thủ tướng Nhật Bản ngày 14/2 đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) để thảo luận các phương án bảo đảm an toàn cho công dân Nhật Bản tại Ukraine. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm theo dõi sát tình hình và sẵn sàng có biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân tại Ukraine.

Ngày 14/2, Đại sứ Ukraine tại Anh cho biết, Ukraine sẽ có động thái linh hoạt hơn trong lộ trình gia nhập NATO. Do Ukraine chưa phải là thành viên NATO, nên nước này sẽ hướng tới các thỏa thuận song phương với Anh với Mỹ để có thể vượt qua thách thức hiện nay. Để tránh nguy cơ xung đột, Ukraine sẵn sàng nhượng bộ và đây cũng là nội dung của các cuộc thảo luận với Nga.

