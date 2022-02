Ô nhiễm môi trường làm nhiều người tử vong hơn đại dịch COVID-19

Một báo cáo về môi trường của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 15-2 cho biết tình trạng ô nhiễm môi trường đang gây ra nhiều ca tử vong trên toàn cầu hơn so với dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi “hành động ngay lập tức” nhằm cấm một số hóa chất độc hại.

Theo báo cáo, tình trạng ô nhiễm từ thuốc trừ sâu, rác thải nhựa và điện tử đang gây ra ít nhất 9 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Tuy nhiên, vấn đề này hầu như không được chú ý tới. Trong khi đó, theo website tổng hợp dữ liệu worldometers.info, đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019 đến nay gây ra gần 5,9 triệu ca tử vong. Báo cáo cũng đề nghị các nước làm sạch các địa điểm ô nhiễm và tái định cư các cộng đồng sinh sống tại những nơi bị ô nhiễm nặng đến mức không thể ở được.

Ai Cập đẩy nhanh nỗ lực mở rộng và nâng cấp Kênh đào Suez

Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez của Ai Cập Osama Rabie ngày 15-2 cho biết nước này đang đẩy nhanh dự án mở rộng và nâng cấp Kênh đào Suez gồm 2 giai đoạn. Cụ thể trong giai đoạn I, Ai Cập sẽ kéo dài thêm 10km cho đoạn lưu thông hai chiều từ 75km lên 85km. Còn trong giai đoạn II, đoạn dài 30km ở phía Nam Kênh đào Suez sẽ mở rộng thêm 40m về phía bờ Ðông của luồng kênh và được đào sâu thêm gần 2m. Dự án dự kiến được khởi công vào tháng 1 vừa qua, nhưng sau sự cố tàu container lớn nhất thế giới Ever Given mắc kẹt hồi tháng 3-2021 khiến hoạt động giao thông qua Kênh đào Suez bị tắc nghẽn gần 1 tuần, Ai Cập đã quyết định đẩy nhanh dự án này. Với tổng kinh phí ước khoảng 191 triệu USD, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 6-2023, sau khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển của tàu thuyền qua Kênh đào Suez sẽ còn khoảng 11 giờ./.

PV