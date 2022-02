Mỹ, Nga 'đụng độ' gay gắt tại Liên hợp quốc về Ukraine

Washington cảnh báo về một cuộc chiến “thảm khốc” ở Ukraine, trong khi Moskva cáo buộc Mỹ đang đẩy căng tình hình, tạo dư luận sai lệch về việc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine.

Quang cảnh phiên họp ngày 31/1 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP

Ngày 31/1 (giờ New York, Mỹ), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc tham vấn đặc biệt, mở, bàn về tình hình Ukraine theo đề nghị từ Mỹ. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho rằng một cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine sẽ đe dọa an ninh toàn cầu.

Theo bà Linda, châu Âu đang ở vào tình thế khẩn cấp và nguy hiểm. Hành động của Nga đã tấn công thẳng vào điểm trung tâm nhất trong Hiến chương Liên hợp quốc. Đó rõ ràng là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh mà ai cũng có thể nhận ra.

Về phần mình, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tìm cách thổi phồng mối đe dọa về chiến tranh bất chấp việc Moskva nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch hay ý định can dự quân sự ở Ukraine. Thay vì chỉ trích Nga, Mỹ cần hối thúc Ukraine thực thi các điều khoản có trong Thỏa thuận Minsk.

“Các đối tác phương Tây nói về sự cần thiết phải xuống thang căng thẳng. Nhưng họ lại khởi đầu bằng cách làm nóng tình hình với lời lẽ gây hấn, kích động leo thang. Thảo luận về nguy cơ chiến tranh tự thân nó đã là hành động gây hấn. Chính Mỹ đang kêu gọi chiến tranh. Mỹ là người muốn chiến tranh và đang mong chờ chiến tranh nổ ra chỉ cốt để chứng minh lời nói của mình là sự thực”, ông Vasily Nebenzya phản ứng gay gắt.

Sau khi phiên thảo luận mở kết thúc, Nhà Trắng một lần nữa lên tiếng kêu gọi Nga giải quyết bất đồng qua con đường ngoại giao. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục can dự thiện chí nếu như Nga thực lòng muốn xử lý quan ngại an ninh qua đối thoại. Nhưng nếu lựa chọn can dự quân sự ở Ukraine, Nga sẽ phải gánh chịu những đòn trừng phạt, trả đũa mạnh mẽ.

Theo baotintuc.vn