Làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại Đức được dự báo sớm đạt đỉnh

Dữ liệu từ Viện Robert Koch (chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Đức) công bố ngày 10/2 cho biết, số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở Đức đang tăng chậm lại, cho thấy dấu hiện đợt dịch thứ tư có thể sớm đạt đỉnh.

Đức ghi nhận 247.862 ca bệnh mới trong ngày hôm nay, tăng 5% so với cùng thời điểm 1 tuần trước. Tỷ lệ ca nhiễm trên 100 nghìn dân trong khoảng thời gian 7 ngày cũng tăng lên 1.465 ca, so với 1.451 ca được báo cáo 1 ngày trước đó.

Số ca nhập viện chỉ tăng nhẹ lên 10,96 ca trên 100 nghìn người, so với 10,88 ca báo cáo ngày hôm qua.

Vào tháng trước, Bộ trưởng Y tế Đức đưa ra dự báo, làn sóng lây nhiễm hiện tại ở nước này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 2. Số lượng các ca nhiễm ổn định đồng nghĩa với việc giới chức y tế nước này có thể bắt đầu thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế phòng dịch.

Một số bang của Đức cũng đã thông báo nới lỏng các hạn chế, khi những lo ngại về mức độ ảnh hưởng của biến thể mới Omicron đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe giảm dần.

Trong khi đó, Thụy Điển ngày 9/2 đã dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế phòng dịch, đồng thời ngừng hầu hết các xét nghiệm Covid-19, dù áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe vẫn cao.

Chính phủ Thụy Điển vào tuần trước đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế còn lại, trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine cao và biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn đã khiến các ca bệnh nặng và số ca tử vong giảm.

Kể từ thứ tư, các quán bar và nhà hàng sẽ được phép mở cửa sau 11 giờ tối và không giới hạn số lượng khách. Các hạn chế về số lượng khách tham dự các sự kiện lớn hơn trong nhà và yêu cầu xuất trình thẻ thông hành (chứng nhận đã tiêm vaccine) cũng đã được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, các bệnh viện tại Thụy Điển vẫn đang trong tình trạng căng thẳng với khoảng 2.200 ca bệnh cần được chăm sóc, tương đương với đợt dịch thứ ba vào mùa xuân năm ngoái.

Giới chuyên gia nước này lo ngại, do các xét nghiệm miễn phí đã giảm dần từ đầu tháng này và ngừng hẳn từ hôm qua, rất khó để xác định số lượng các ca nhiễm.

Cơ quan Y tế Thụy Điển cho biết, xét nghiệm quy mô lớn là quá đắt đỏ so với lợi ích mang lại. Nước này đã chi khoảng 500 triệu krona Thụy Điển (55 triệu USD) mỗi tuần cho công tác xét nghiệm trong 5 tuần đầu tiên của năm mới, với tổng chi lên tới khoảng 24 tỷ krona kể từ khi đại dịch bùng phát.

Ngày 9/2, Thụy Điển ghi nhận 114 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số người không qua khỏi trong đại dịch lên 16.182 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 bình quân đầu người của nước này cao hơn nhiều so với các nước láng giềng Bắc Âu, nhưng vẫn thấp hơn so hầu hết các nước châu Âu.