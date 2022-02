Ấn Độ, ASEAN có thể hợp tác phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng mới & năng lượng tái tạo Ấn Độ R K Singh ngày 7-2 cho rằng Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể chung tay phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo (RE) và nghiên cứu sáng kiến chung để xây dựng các trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo trong khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ về năng lượng tái tạo do Bộ Điện lực và Năng lượng mới & năng lượng tái tạo và Bộ Ngoại giao Ấn Độ phối hợp tổ chức, trong đó tập trung vào chủ đề “Kinh nghiệm và những đổi mới sáng tạo cho thị trường năng lượng tái tạo hợp nhất”. Tại hội nghị, ông Singh đã hoan nghênh nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhằm phát triển Lưới điện ASEAN, cho biết Ấn Độ nhận thấy những cơ hội mở rộng lưới điện chung này ra bên ngoài khối tới tiểu lục địa Ấn Độ, phù hợp với sáng kiến “Một mặt trời, một thế giới, một lưới điện” do New Delhi khởi xướng.

Liên hợp quốc công bố chiến lược phòng, chống ma túy và tội phạm tại Mỹ Latinh

Văn phòng Liên hợp quốc về Chống ma túy và tội phạm (UNODC) vừa công bố lộ trình trong đó cam kết tăng cường các biện pháp ứng phó với tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy và nạn tham nhũng tại khu vực Mỹ Latinh.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao với đại diện Bộ Ngoại giao các nước Mỹ Latinh và Caribe diễn ra tại Thủ đô Bogota của Colombia, Giám đốc điều hành UNODC Ghada Waly nhấn mạnh Mỹ Latinh và Caribe là khu vực trọng điểm trong vấn đề giải quyết tình trạng buôn bán ma túy và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, cũng như trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng. Bà Waly khẳng định UNODC phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của các quốc gia trong khu vực nhằm thúc đẩy công lý và xây dựng các thể chế có trách nhiệm giúp khôi phục lòng tin, thúc đẩy tiến bộ bao trùm và hiện thực hóa cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau của Liên hợp quốc./.

PV