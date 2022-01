Tổng Giám đốc WHO: Thế giới đang ở thời điểm mấu chốt để kết thúc đại dịch Covid-19

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24/1 kêu gọi các quốc gia cùng chung tay kết thúc giai đoạn “cấp tính” dai dẳng của đại dịch Covid-19, khẳng định thế giới hiện có đầy đủ các công cụ sẵn có để làm được điều này.

“Đại dịch Covid-19 hiện đã bước sang năm thứ ba và chúng ta đang ở thời điểm quan trọng”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) cùng với Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức Svenja Schulze.

Khẳng định hợp tác là điểm mấu chốt để chấm dứt giai đoạn “cấp tính” của đại dịch, ông Tedros nhấn mạnh thế giới không thể để Covid-19 tiếp tục kéo dài, lẩn quẩn giữa những hoang mang và lơ là.

Theo Tổng Giám đốc WHO, Đức đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất của cơ quan y tế của Liên hợp quốc. Trước đó, trong số các quốc gia thành viên, Mỹ là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho tổ chức này.

Tại cuộc họp, bà Schulze cho biết, ưu tiên hàng đầu của Đức, nước đang đảm nhận vị trí Chủ tịch Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), là chấm dứt đại dịch trên toàn thế giới.

Để làm được điều này, nữ bộ trưởng Đức kêu gọi đẩy mạnh thực hiện một cách thực chất 1 chiến dịch tiêm phòng Covid-19 quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc họp ở Geneva mở đầu cho một chuỗi các sự kiện nhóm họp kéo dài 1 tuần của ban điều hành WHO, nhằm thảo luận về tương lai của cơ quan y tế Liên hợp quốc, bao gồm việc ông Tedros ứng cử cương vị Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ thứ hai và các đề xuất để WHO độc lập hơn về tài chính.

Theo nhandan.com.vn