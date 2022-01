P5 nhất trí ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 3/1, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc-5 cường quốc hạt nhân, đồng thời là 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (P5) ra tuyên bố chung, nhất trí tránh các cuộc chạy đua vũ trang và ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Trong tuyên bố chung, nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, P5 khẳng định rằng, không có bên nào thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và cuộc chiến này không bao giờ nên xảy ra. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân phải phục vụ các mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và ngăn chặn chiến tranh.

P5 khẳng định lại tầm quan trọng của việc giải quyết các mối đe dọa hạt nhân; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, tuân thủ các thỏa thuận và cam kết song phương và đa phương, trong đó có Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Các nước P5 cũng nhấn mạnh mong muốn hợp tác với tất cả các quốc gia nhằm bảo đảm môi trường an ninh thuận lợi hơn cho tiến trình giải trừ quân bị với mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tuyên bố cho biết, P5 tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao song phương và đa phương nhằm tránh đối đầu quân sự, tăng cường ổn định và khả năng dự báo, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trước thềm một hội nghị của Liên hợp quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân nhằm rà soát Hiệp ước NPT dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 28/1 tại New York (Mỹ), song đã bị hoãn do tình trạng lây lan của biến thể Omicron. Ban đầu hội nghị dự kiến được tổ chức vào năm 2020 nhưng bị hoãn nhiều lần do dịch Covid-19. Các hội nghị rà soát được tổ chức 5 năm một lần kể từ năm 1975, gần đây nhất vào năm 2015.

Theo nhandan.com.vn