Đại sứ Anh Gareth Ward ấn tượng với cam kết của Việt Nam tại COP26

Bày tỏ ấn tượng trước những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26, Đại sứ Gareth Ward cho biết, nhiều công ty Anh mong muốn đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời, điện gió tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Gareth Ward, trong khi Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn và hiện tượng thời tiết cực đoan, nền kinh tế năng động này hiện vẫn cần nhiều năng lượng để duy trì tốc độ phát triển.

“Trong bối cảnh đó, để đưa ra một chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp quả thực là một thách thức không hề nhỏ", Đại sứ Vương quốc Anh nêu rõ.

Chính vì vậy, Đại sứ Gareth Ward cho biết, ông hết sức ấn tượng trước những cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), diễn ra tại Anh hồi tháng 11/2021.

Trong bài phát biểu tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là nước đang phát triển, Việt Nam mới bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa hơn ba thập kỷ qua.

Với lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó, có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ cho biết, nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển như Việt Nam, cộng đồng quốc tế, trong đó có Anh, đã đưa ra những cam kết tài chính. Anh đã công bố nguồn tài trợ mới cho Quỹ Khí hậu xanh ASEAN, mang lại cơ hội đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như cấp vốn cho các cơ chế tài chính xanh.

“Chúng tôi muốn hợp tác cùng Việt Nam cũng như các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để bảo đảm Việt Nam được tiếp cận nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là để đầu tư vào hệ thống lưới điện", Đại sứ Gareth Ward nhấn mạnh.

Nhìn lại mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Anh và Việt Nam trong năm 2021, một năm khó khăn cho cả hai nước do đại dịch Covid-19, Đại sứ cho biết: “Quan hệ giữa hai bên tiến triển trên nhiều phương diện như chính trị, an ninh và kinh tế”.

Năm 2021, hai nước đã thực hiện nhiều chuyến trao đổi đoàn, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị COP26 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Anh từ ngày 31/10 tới ngày 2/11 và chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trường Quốc phòng Anh, Ben Wallace, tới Việt Nam từ ngày 21 đến 23/7.

Theo Đại sứ Gareth Ward, cùng là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Anh và Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi về các vấn đề an ninh toàn cầu. Điểm nhấn của quan hệ song phương trong năm qua đó là việc hai nước xúc tiến thực thi Hiệp định Thương mại tự do (UKVFTA), chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021.

Số liệu từ Bộ Công thương Việt Nam cho thấy thương mại song phương năm vừa qua đạt hơn 6 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng 16,4% và nhập khẩu từ Anh tăng 23,6% so năm 2020, khi UKVFTA chưa thực thi.

“Các con số trên cho thấy UKVFTA đã và đang mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước", Đại sứ Gareth Ward khẳng định. Theo lộ trình, 65% dòng thuế quan được dỡ bỏ ngay sau khi UKVFTA có hiệu lực, và 99% dòng thuế quan sẽ được dỡ bỏ theo lộ trình từ 6 đến 9 năm.

Đại sứ Gareth Ward nhấn mạnh, đây là thời điểm “tuyệt vời” để doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước tăng cường trao đổi. Ông cũng cho biết, hiện ở Anh có rất nhiều “start-up kỳ lân” được định giá 1 tỷ USD trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử hay công nghệ tài chính. Trong khi đó, thương mại điện tử ở Việt Nam năm 2021 đã tăng trên 50% so năm 2020, cao hơn rất nhiều so các ngành khác. Đại sứ cho biết Anh muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực tiềm năng này.

Nhận định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, Đại sứ Gareth Ward đánh giá: “Việt Nam đã làm rất tốt trong việc tăng tốc chiến dịch tiêm chủng và điều đó đã giúp cứu sống nhiều người”.

Việt Nam hiện có tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cao, ở mức ngang bằng, thậm chí cao hơn ở Anh và “đó là một thành tích tuyệt vời".

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã điều chỉnh quy trình theo dõi và truy vết phù hợp với việc thích ứng, “sống chung với Covid-19,” Đại sứ nhận xét. Ông kiến nghị Việt Nam nên ưu tiên tập trung hỗ trợ việc phục hồi nền kinh tế và đưa trẻ em trở lại trường học vào năm 2022.

Sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Đại sứ cho biết Anh đã tài trợ hơn 700 nghìn liều vaccine cho Việt Nam và sẽ có thêm vaccine được chuyển đến Việt Nam theo cơ chế COVAX. Anh cũng tài trợ thiết bị cho các bệnh viện Việt Nam, đặc biệt là máy đo và máy bơm định lượng điện tử, giúp đưa ra tiêu chuẩn điều trị tốt cho những bệnh nhân nặng.

Đại sứ Gareth Ward khẳng định, Anh cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong phòng, chống dịch và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và y tế, đặc biệt trong theo dõi các biến thể virus.

Theo nguồn tin của Đại sứ quán Anh, ngày 25/1, hơn 2 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 do Anh trao tặng đã tới Việt Nam, thông qua cơ chế COVAX, góp phần hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chiến lược tiêm chủng quy mô lớn, thúc đẩy mở cửa nền kinh tế.