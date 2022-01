10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2021

2. Tổng thống Mỹ Joe Biden thay đổi nhiều chính sách của người tiền nhiệm

Với chủ trương “kết thân đối tác, thăm dò đối thủ”, Tổng thống Joe Biden đã từ bỏ nguyên tắc “nước Mỹ trước tiên”, thay đổi, thậm chí đảo ngược nhiều chính sách của người tiền nhiệm.

Về đối nội, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành gói cứu trợ kinh tế “Kế hoạch giải cứu nước Mỹ” trị giá 1.900 tỷ USD, đề xuất kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD, thúc đẩy thông qua hai dự luật về siết chặt kiểm soát súng đạn và thực hiện một số cam kết về vấn đề nhập cư.

3. ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho ổn định và phát triển khu vực

ASEAN đã đạt được đồng thuận 5 điểm về giải quyết tình hình Myanmar, nhất trí thúc đẩy hợp tác ứng phó với COVID-19, khôi phục kinh tế và xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Cảnh sát chống bạo động tại thành phố Yangon của Myanmar. Ảnh: AP

ASEAN cũng ghi dấu ấn về đối ngoại với việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Australia, trao quy chế Đối tác đối thoại đầy đủ cho Vương quốc Anh, thể hiện vai trò trung tâm của Hiệp hội trong hợp tác với các đối tác, tổ chức bên ngoài khu vực.

4. Kênh đào Suez bị tê liệt

Giới chức Ai Cập đã nỗ lực huy động nhiều tàu kéo và máy xúc để giải cứu siêu tàu container Ever Given. Ảnh: AFP

Ngày 24-3-2021, lần đầu tiên kể từ khi được khánh thành từ năm 1869, kênh đào Suez bị tê liệt hoàn toàn khi tàu Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200 nghìn tấn, bị mắc cạn ở đây. Thương mại toàn cầu bị thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần kênh đào không hoạt động, còn Ai Cập thất thu khoảng 12-14 triệu USD mỗi ngày. Cuối cùng, tàu Ever Given được giải cứu vào ngày 29-3 và mọi hoạt động qua kênh đào trở lại trạng thái bình thường.

5. Nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn được tổ chức trở lại