WHO tin tưởng đại dịch kết thúc trong năm 2022

Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá thế giới có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch Covid-19 trong năm 2022. Tháng 10 vừa qua, WHO công bố chiến lược nhằm đạt mục tiêu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 toàn cầu, với 70% dân số thế giới được tiêm đủ vắc-xin vào giữa năm sau.

WHO đặt mục tiêu 70% dân số thế giới được tiêm đủ vắc-xin vào giữa năm 2022. Ảnh REUTERS