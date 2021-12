Việt Nam và New Zealand triển khai quan hệ Đối tác chiến lược

Nhằm triển khai thỏa thuận thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, ngày 8/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta đã ký Chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024, theo hình thức trực tuyến.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 vừa qua, hai nước vẫn linh hoạt duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, nông nghiệp, y tế... Việt Nam chúc mừng New Zealand vừa tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của New Zealand.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta nhấn mạnh, New Zealand coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; chia sẻ khó khăn do dịch bệnh và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phục hồi và phát triển kinh tế; mong muốn tăng cường hợp tác hai nước về thương mại, đầu tư, giáo dục, kinh tế số và chống biến đổi khí hậu. New Zealand cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và phối hợp New Zealand trên cương vị chủ nhà APEC năm 2021, đồng thời chia sẻ quan điểm về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, bao trùm, tuân thủ luật pháp quốc tế, với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

