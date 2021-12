Trong thông điệp Giáng sinh đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden ca ngợi sức mạnh và tinh thần kiên cường của người dân Mỹ trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.

Người đứng đầu Nhà trắng đồng thời kêu gọi thắp lên niềm hy vọng về “sự hồi sinh” sau đại dịch. Tổng thống Biden đã biểu dương lòng dũng cảm, sự kiên cường và quyết tâm của người dân Mỹ, đặc biệt là những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong các ngành y tế, an ninh, giáo dục...

Tổng thống Biden cũng gửi thông điệp đến các binh sĩ Mỹ đồn trú ở trong nước và nước ngoài. Tại sự kiện có sự tham gia của các đại diện lực lượng binh sĩ Mỹ ở bang Colorado cũng như Qatar, Bahrain và Rumani, ông Biden phát biểu: “Với tư cách là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn tới các bạn”.

Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng nước Mỹ sẽ “tìm thấy ánh sáng trong bóng tối” sau đại dịch, trong bối cảnh Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 trên thế giới. Nước này cũng đang đối mặt những khó khăn về kinh tế khi lạm phát tăng cao kỷ lục. Báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết, giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 11 vừa qua tăng nhanh nhất trong vòng gần 40 năm.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), trong tháng 11 tăng 5,7% so cùng kỳ năm ngoái. Ðây là mức tăng hằng năm nhanh nhất kể từ tháng 7/1982. Chỉ số giá PCE lõi - không bao gồm giá lương thực và năng lượng-tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% mà FED đặt ra. Ðây cũng là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9/1983.

Theo nhandan.com.vn