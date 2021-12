Hội đồng Bảo an thảo luận về bất ổn gia tăng tại miền Đông CHDC Congo

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp định kỳ về tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại nước này (MONUSCO).

Trong trao đổi, thành viên Hội đồng Bảo an nhìn chung bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh và nhân đạo xấu đi tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo; lên án mạnh mẽ hành vi tấn công dân thường của các nhóm vũ trang tại đây. Bên cạnh các biện pháp quân sự nhằm ngăn chặn các nhóm vũ trang, các nước nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng các biện pháp phi quân sự thông qua các chương trình giải trừ quân bị và tái hòa nhập cựu binh lính, cải cách lực lượng an ninh, cải cách khuôn khổ pháp luật liên quan.

Ấn Độ và Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2

Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng giữa Ấn Độ và Nga vừa diễn ra tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Đối thoại 2+2 diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga phát triển mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước. Tại Đối thoại, các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế quan trọng, bao gồm tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và những diễn biến ở Afghanistan thời gian qua. Về hợp tác quốc phòng, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự và kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, sản xuất và hỗ trợ các hệ thống vũ khí và trang thiết bị quân sự./.

PV