Cuộc chiến chống ma túy của Lào bước đầu đạt kết quả khả quan

Được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX hồi tháng 8/2021, Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy được coi là công cụ quan trọng đối với các cơ quan chức năng của Lào trong việc thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tệ nạn ma túy tại Lào, bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an Lào tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, trong năm 2021, lực lượng Công an Lào đã thụ lý 6.554 vụ án hình sự (không tính các vụ tai nạn và hỏa hoạn), trong đó đã bóc gỡ được 5.066 vụ án, bắt giữ 7.666 đối tượng (có 949 đối tượng nữ), 133 đối tượng người nước ngoài (4 đối tượng nữ), tăng 345 vụ so với năm 2020 (5,5%); thụ lý 2.541 vụ án hình sự khác, trong đó đã bóc gỡ, giải quyết 1.639 vụ; tiến hành 33 vụ án liên quan buôn bán người, trong đó đã bóc gỡ, giải quyết được 20 vụ.

Nổi bật nhất là vấn đề tội phạm liên quan đến ma túy. Trong năm 2021, lực lượng Công an Lào đã xử lý 3.407 vụ án liên quan đến ma túy, giảm 112 vụ (0,77%) so với năm 2020, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, trong đó bắt giữ 4.759 đối tượng (484 đối tượng nữ); thu giữ hơn 3,3 tấn heroin, hơn 14,2 tấn ma túy tổng hợp, 10,6 tấn bột hỗn hợp sản xuất ma túy, 17,81 kg thuốc phiện, hơn 2,5 tấn ma túy đá, 10 kg hóa chất, hơn 5,7 tấn cần sa, 120 ô tô, 706 xe máy, 2 thuyền, 27 khẩu súng và 420 viên đạn.

Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến tháng 10/2021, Bộ Công an Lào đã xử lý 1.106 vụ án liên quan đến ma túy trên cả nước trong nỗ lực truy quét loại tội phạm này. Trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an Lào đã bắt giữ 1.562 đối tượng (trong đó có 176 phụ nữ và 42 đối tượng quốc tịch nước ngoài), thu giữ hơn 10 tấn ma túy tổng hợp, hơn 1,5 tấn ma túy đá, 10kg heroin, hơn 3 tấn cần sa và nhiều loại ma túy khác.

Ma túy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đời sống và vật chất của người dân, cản trở sự phát triển của đất nước. Để giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm, Chính phủ Lào đã triển khai Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy được Quốc hội Lào khóa IX thông qua thành các kế hoạch, chương trình cụ thể để tăng cường các biện pháp trấn áp, loại trừ tội phạm này.

Phát biểu tại kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX (tháng 8/2021), Bộ trưởng Công an Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong đã tuyên chiến với ma túy và cho biết, Lào sẽ tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để giải quyết vấn đề quan trọng, cần thiết, cấp bách về vấn đề phòng, chống ma túy, xác định thời gian làm cho vấn đề này giảm xuống một cách rõ rệt, coi việc giải quyết vấn đề ma túy là nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn xã hội.

Việc thực hiện quyết liệt các biện pháp được đề ra trong Chương trình quốc gia giải quyết vấn đề ma túy của các ban, bộ, ngành của Lào trong đó huy động tổng lực các lực lượng thuộc Bộ Công an Lào vào cuộc. Lào đã giành thắng lợi bước đầu với việc thực hiện được các mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, với việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì các biện pháp đã thực hiện, cùng sự quyết tâm cao của toàn xã hội, Lào sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

