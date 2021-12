Châu Âu vẫn tích trữ hàng tỷ đồng nội tệ cũ

Hai thập kỷ sau khi đồng euro lần đầu tiên đến tay các hộ gia đình ở châu Âu, hàng tỷ đồng nội tệ cũ của các quốc gia vẫn tồn tại.

Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, tổng số tiền cũ mà các ngân hàng trung ương có thể mua lại có trị giá tương đương khoảng 8,5 tỷ euro (9,6 tỷ USD). Số tiền hoán đổi thực sự vẫn chưa rõ ràng, cũng như lý do tại sao cho đến nay các ngân hàng vẫn tiếp tục tiến hành đổi tiền.

Hiện Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang thúc đẩy kế hoạch đưa ra các đồng tiền giấy mới. Những đồng tiền này dự kiến sẽ được thiết kế lại vào năm 2024 và ECB cũng có thể ra mắt đồng euro kỹ thuật số trong thập kỷ này.

Mỹ hy vọng Triều Tiên phản ứng tích cực với đề xuất đối thoại

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-12 bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với việc tiếp cận đối thoại của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng gặp gỡ Triều Tiên mà không kèm điều kiện tiên quyết. “Chúng tôi đã thể hiện rõ là chúng tôi sẵn sàng và có thể tham gia vào hoạt động ngoại giao này. Chúng tôi vẫn tiếp tục hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với hoạt động tiếp cận đó”, ông Ned Price nói. Hiện Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng trước những tuyên bố của Mỹ kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức hồi tháng 1-2021. Triều Tiên cũng không tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa kể từ năm 2019.

WHO cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải do biến thể Omicron

Ngày 28-12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng biến thể Omicron có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải cho dù những nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới này có thể gây ra các ca mắc COVID-19 ở thể nhẹ hơn. Cảnh báo trên của WHO trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng do biến thể Omicron.

Bà Catherine Smallwood - cán bộ cấp cao thuộc Văn phòng WHO khu vực châu Âu nêu rõ: “Sự lây lan nhanh của biến thể Omicron... thậm chí nếu kết hợp với các ca mắc COVID-19 ở thể nhẹ hơn, vẫn sẽ dẫn tới một số lượng lớn bệnh nhân nhập viện, nhất là ở những người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19”. Bà nhấn mạnh tình trạng này sẽ gây ra sự gián đoạn trên diện rộng trong hệ thống y tế cũng như các dịch vụ quan trọng khác./.

PV