Các nước siết chặt quy định phòng dịch dịp nghỉ lễ

Nhật Bản đối mặt nguy cơ số ca mắc Covid-19 tăng mạnh khi hoạt động đi lại của hành khách gia tăng dịp nghỉ lễ năm mới. Thành phố Tokyo và Osaka hối thúc người dân tránh tụ tập vào dịp cuối năm trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron. Chính phủ Nhật Bản đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường và duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới.

Trung Quốc phong tỏa thành phố Tây An với 13 triệu dân trong ngày thứ 8 liên tiếp. Thành phố Tây An ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm trong 20 ngày qua. Tiếp tục theo đuổi chính sách “không Covid-19”, giới chức y tế Trung Quốc bắt đầu tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân thành phố.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ áp dụng mức báo động mầu vàng do số ca mắc mới ngày càng gia tăng, theo đó kích hoạt một loạt biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch lây lan, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm Omicron tăng lên nhanh chóng. Nhiều bang trên khắp Ấn Độ lần lượt áp đặt các lệnh giới nghiêm ban đêm hoặc những biện pháp mạnh hơn, trong bối cảnh nhiều chuyên gia cho rằng làn sóng thứ ba do biến thể Omicron gây ra đang cận kề.

Ngày 29/12, Australia ghi nhận 16.500 ca mắc mới, số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay. Các cơ sở xét nghiệm Covid-19 tại New South Wales, bang đông dân nhất Australia, trở nên quá tải. Loại trừ biện pháp phong tỏa, giới chức Australia thông báo sẽ rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường xuống còn 4 tháng, đồng thời siết chặt một số hạn chế, trong đó có quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, những nguy cơ do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron hiện ở mức rất cao. WHO nêu rõ, sự lây lan nhanh của biến thể Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, nhất là ở người chưa tiêm chủng, gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác.

Mỹ, Pháp, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đều ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới. Ngày 28/12, Mỹ ghi nhận hơn 512.000 ca mắc mới, trong khi Pháp thông báo có gần 180.000 ca mắc mới, Anh ghi nhận thêm 120.000 ca bệnh.

Chính phủ Phần Lan thông báo cấm nhập cảnh đối với những du khách chưa tiêm phòng Covid-19. Đức siết chặt các quy định trên toàn quốc, ngay cả với những người đã tiêm chủng và phục hồi sau khi mắc bệnh. Theo quy định mới, các cuộc tụ họp của những người đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi sau khi mắc Covid-19 được giới hạn tối đa 10 người.

