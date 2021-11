Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tiến tới bầu cử ở Libya

Tại phiên họp HĐBA kêu gọi các bên liên quan ở Libya nỗ lực để tổ chức bầu cử Tổng thống và Nghị viện theo đúng thời hạn đã đề ra và tiếp tục thực thi đầy đủ Thỏa thuận ngừng bắn, Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, kêu gọi các bên liên quan tại Libya thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp tiến tới việc tổ chức bầu cử một cách đúng thời hạn và thành công. Đại sứ nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận ngừng bắn và tăng cường các nỗ lực giải quyết các thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Libya, trong đó có các hoạt động bảo vệ thường dân và nâng cao giáo dục về các rủi ro liên quan bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở nước này. Các quốc gia có trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị các loại tội phạm hình sự nghiêm trọng. Việc truy cứu trách nhiệm vi phạm luật nhân đạo quốc tế, tội phạm hình sự nghiêm trọng cần được tiến hành phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có việc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia.

Mỹ sẽ nối lại đàm phán với Taliban vào tuần tới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vừa cho biết, phái đoàn nước này sẽ do Đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan Tom West dẫn đầu tham gia các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài trong 2 tuần với Taliban. Hai bên sẽ thảo luận “các lợi ích quốc gia quan trọng”, bao gồm các hoạt động chống khủng bố ngăn chặn tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và mạng lưới Al-Qaeda, hỗ trợ nhân đạo và nền kinh tế bị tàn phá của Afghanistan, cũng như lộ trình an toàn đưa những công dân Mỹ và Afghanistan từng làm việc cho Washington trong 20 năm qua ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Được biết tuần trước, trong một thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi trong chính quyền Taliban đã kêu gọi Washington dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản của chính quyền Afghanistan trước đây.

Campuchia sẽ tổ chức trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 23-11 thông báo nước này sẽ tổ chức Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 vào ngày 25 và 26-11 dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị với chủ đề “Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung” sẽ do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì với sự tham dự của người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ, cũng như đại diện cấp cao tới từ 51 quốc gia ASEM, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong hai ngày họp, các nhà lãnh đạo ASEM sẽ thảo luận về vai trò của ASEM trong việc hồi sinh chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và ổn định toàn cầu, củng cố hệ thống thương mại dựa trên quy tắc, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng toàn diện và bền vững, cũng như tăng cường kết nối./.

