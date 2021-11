Lực lượng chiến đấu nước ngoài sẽ rút khỏi Iraq trong vòng 15 ngày tới

Bộ Tư lệnh hoạt động chung Iraq (JOC) vừa tuyên bố các lực lượng chiến đấu nước ngoài sẽ rời khỏi nước này trong vòng 15 ngày tới. Tuy nhiên, một số cố vấn vẫn ở lại để hỗ trợ các lực lượng Iraq.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh hoạt động chung Iraq (JOC), ông Tahseen al-Khafaji, việc quân đội nước ngoài rút hết khỏi nước này được thực hiện theo kế hoạch. Iraq không cho phép bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài tồn tại trừ sự hiện diện hạn chế tại căn cứ không quân Ayn al-Asad ở tỉnh Anbar, phía tây Thủ đô Baghdad. Trước đó, trong cuộc gặp hồi cuối tháng 7 với lãnh đạo Iraq tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nhiệm vụ chiến đấu của Mỹ tại Iraq sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, sau ngày 31-12, Mỹ sẽ chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng Iraq nhằm đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hàng hóa của Thái Lan được miễn thuế nhập khẩu vào nhiều nước RCEP

Thái Lan vừa thông báo, 5 thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia sẽ bỏ thuế nhập khẩu với một số sản phẩm từ Thái Lan và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khác sau khi thỏa thuận thương mại tự do này có hiệu lực vào ngày 1-1-2022. RCEP là một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 15 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương với thị trường 2,3 tỷ dân, chiếm 30% dân số toàn cầu. Các quốc gia thành viên RCEP chiếm tới 33,6% GDP của thế giới và 30% kim ngạch thương mại toàn cầu. Với Thái Lan, hiệp định này sẽ là FTA thứ 14 với các nước khác. Vụ trưởng Vụ Đàm phán thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, bà Auramon Supthaweethum, cho biết Thái Lan cũng sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 29 nghìn sản phẩm của các thành viên RCEP.

Thủ tướng Thụy Điển từ chức vài giờ sau khi được bầu

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Chính phủ Thụy Điển Magdalena Andersson, người vừa được bầu trước đó vài giờ hôm 24-11, đã thông báo quyết định từ chức do không nhận được sự ủng hộ của đảng Xanh trong liên minh cầm quyền. Bà Andersson đã được Quốc hội Thuỵ Điển bầu làm thủ tướng, kế nhiệm ông Stefan Lofven, người đã chính thức tuyên bố từ chức vào đầu tháng này sau 7 năm cầm quyền. Tại Thuỵ Điển, thông thường chính phủ liên minh sẽ từ chức khi một đảng rút khỏi liên minh cầm quyền. Trước đó, Đảng Xanh của bà đã quyết định rút khỏi liên minh sau khi Quốc hội ngày 24-11 thông qua một đề xuất ngân sách thay thế của phe đối lập. Theo bà Andersson, bà không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp. Bà bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân chủ Xã hội, đồng thời cho rằng đảng Xanh vẫn muốn ủng hộ bà trở thành thủ tướng./.

