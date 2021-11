Liên hợp quốc hối thúc chấm dứt bạo lực tại Myanmar

Tuyên bố chung do Anh - một trong 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an - dự thảo và đã nhận được sự ủng hộ của 15 nước thành viên Hội đồng bảo an, theo đó các nước hối thúc đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1-2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) với cáo buộc có hành vi gian lận bầu cử. Sau khi tạm nắm quyền điều hành đất nước, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm, đồng thời cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực. Ngày 26-7, chính quyền quân sự đã hủy kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà trong đó đảng NLD giành chiến thắng.

Lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm

Dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10-11 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của một loạt hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong tháng 10 tăng cao hơn nhiều so với dự đoán, đạt mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

CPI đã tăng 0,9% so với tháng 9 và 6,2% trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 10. Trước đó, các nhà phân tích dự báo chỉ số CPI sẽ tăng 0,5% trong tháng 10 và 5,8% trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết tháng 10. Phần lớn lạm phát trong năm là do giá cả tăng mạnh ở các lĩnh vực cụ thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng, như ô tô, gỗ xẻ, nhà cho thuê và năng lượng. Tuy nhiên, đến tháng 10 thì giá cả đã tăng lên trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, và tăng mạnh trong ngành năng lượng và thực phẩm./.

PV