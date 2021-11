Dịch Covid-19 bùng phát tại toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của Lào

Ngày 24/11, tại Thủ đô Vientiane, trong buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, toàn bộ 18 tỉnh, thành phố của Lào hiện đang có các “vùng đỏ”, khái niệm để chỉ khu vực cấp xã/phường hiện có các ca lây nhiễm Covid-19. Số ca lây nhiễm tại Thủ đô Vientiane cũng ghi nhận con số kỷ lục từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên từ tháng 3/2020 đến nay.

Một địa điểm tại Thủ đô Vientiane bị phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát. (Ảnh: Xuân Sơn)

Cục trưởng Cục Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào Rattanaxay Phetsuvanh cho biết, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện 1.330 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng tại 392 xã/phường và 74 huyện/quận thuộc 18 tỉnh/thành phố của Lào, nâng tổng số xã/phường có vùng đỏ lên con số 1.014 tại 85 quận/huyện trên toàn bộ 18 tỉnh, thành phố cả nước.

Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết, các kết quả xét nghiệm ngày 23/11 ngoài phát hiện 1.330 ca trong cộng đồng, còn có sáu trường hợp nhập cảnh. Thủ đô Vientiane tiếp tục ghi nhận là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất với 716 trường hợp (712 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng), tiếp đến là tỉnh Phongsaly có 137 trường hợp và tỉnh Luang Prabang có 93 trường hợp. Việc số ca Covid-19 phát hiện mỗi ngày đều trên dưới một nghìn ca kéo dài nhiều tuần nay tại Lào cho thấy, đây là con số đáng lo ngại khi so tổng dân số Lào khoảng 7,4 triệu người. Tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Lào được ghi nhận rất thấp nếu so các nước trong khu vực.

Mới đây, mặc dù tuyên bố dịch Covid-19 tại Lào tiếp tục phát triển theo hướng phức tạp, tuy nhiên Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào (LTF Covid-19) cho biết, các biện pháp nới lỏng vẫn tiếp tục được thực hiện, trong đó có việc mở lại các cơ sở giáo dục và các nhà máy. Các biện pháp phòng Covid-19 tuy vẫn được áp dụng tại Lào nhưng trước nhu cầu khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, LTF Covid-19 cho biết, các biện pháp nới lỏng được thực hiện trong một số lĩnh vực nhưng đều có điều kiện phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Hiện Lào đang đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và kêu gọi bất cứ ai chưa được tiếp cận vaccine, cần đến ngay các địa điểm được chỉ định để tiêm vaccine.

Hiện Lào vẫn đóng cửa các cửa khẩu quốc tế, không cấp thị thực du lịch hay thăm thân và chỉ cho phép một số đối tượng nhập cảnh, tuy nhiên theo thống kê mới nhất, ngày 23/11, có 2.222 trường hợp nhập cảnh Lào, tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được kiểm tra, xét nghiệm và cách ly theo quy định; hiện trên cả nước Lào có 4.068 trường hợp đang được cách ly tại 86 trung tâm và 56 khách sạn. Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 65.818 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 142 trường hợp tử vong, còn 11.028 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lào, đến ngày 23/11, Lào đã tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất cho 3.692.533 trường hợp (chiếm hơn 50% dân số) và có 3.077.625 trường hợp đã được tiêm vaccine đủ mũi (chiếm khoảng 42% dân số). Chính phủ Lào đề ra mục tiêu đến cuối năm 2021 có từ 50% trở lên người dân Lào được tiêm vaccine phòng Covid-19 và đến cuối năm 2022 tỷ lệ này đạt từ 80% trở lên.

