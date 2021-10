tin vắn quốc tế

Nga đăng ký vắc-xin Sputnik V với WHO

Tại Geneva, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko vừa có buổi làm việc với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus để thảo luận về các thủ tục cần thiết để đăng ký vắc-xin Sputnik V của Nga vào danh mục các loại thuốc được WHO khuyến nghị sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Ông Mikhail Murashko nêu rõ: “Quan điểm của Nga về việc đăng ký và quảng bá vắc-xin Nga Sputnik V đã được lắng nghe đầy đủ. Công ty đang phụ trách việc đăng ký vắc-xin Sputnik V tại WHO cần ký bổ sung một số giấy tờ. Đây đều là các thủ tục hành chính. Đơn đăng ký sẽ được xem xét. Đến nay, mọi rào cản đã được gỡ bỏ. Tổng Giám đốc WHO cũng đã xác nhận với chúng tôi”. Hồi tháng 7, WHO cho biết đánh giá của họ về cách Nga sản xuất vắc-xin Sputnik V đã phát hiện ra một số vấn đề với việc đóng lọ tại một nhà máy. Nhà sản xuất cho biết kể từ đó họ đã giải quyết tất cả các mối quan ngại của WHO.

Campuchia kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Theo tờ Phnom Penh Post, phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang ngày 1-10, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong cho biết Biển Đông cần là “vùng biển hòa bình và an ninh”, được đảm bảo tự do đi lại trên biển và trên không. Ông hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán nhằm đạt được COC trong tương lai gần. Theo Phó Thủ tướng Campuchia, hiện đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc đã “gần đi tới hồi kết”.

Bên cạnh đó, ông Hor Namhong nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia sẽ ưu tiên tăng cường tình đoàn kết của ASEAN, cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh tại khu vực. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 2022, khối cũng sẽ kỷ niệm 20 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Theo Phó Thủ tướng Campuchia, 20 năm qua các bên liên quan vẫn đang thúc đẩy việc tôn trọng đầy đủ DOC./.

PV