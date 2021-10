Tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Yemen vì sự ổn định của Trung Đông

Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik đã có chuyến thăm Ai Cập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc gia có vai trò quan trọng ở khu vực đối với công cuộc tái thiết ở Yemen và thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia này. Sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, hơn bao giờ hết, Yemen cần thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng đang đẩy người dân ở quốc gia nghèo trên bán đảo Arab tới bờ vực của sự tuyệt vọng.

Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo với người đồng cấp Yemen, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh, Cairo ủng hộ mọi nỗ lực nhằm bảo đảm sự thống nhất, chủ quyền và độc lập của Yemen. Hoan nghênh một giải pháp chính trị dựa trên Sáng kiến vùng Vịnh, các kết quả của tiến trình đối thoại quốc gia năm 2013 cũng như các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Yemen, Ai Cập mong muốn phối hợp các nỗ lực giữa các quốc gia ven Biển Đỏ và Vịnh Aden trong việc bảo đảm an ninh hàng hải bên trong eo biển Bab Al-Mandab. Ai Cập cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các hình thức hỗ trợ có thể cho Chính phủ Yemen.

Quan điểm của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy các bên tham chiến ở Yemen tuân thủ lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột, tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Yemen rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới khi cuộc xung đột kéo dài hơn sáu năm qua khiến khoảng 21 triệu người (chiếm 2/3 dân số Yemen) cần được cứu trợ, trong đó có hơn 11 triệu trẻ em. Cuộc xung đột tại Yemen cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nước này.

Tình hình Yemen hỗn loạn khi liên tiếp xảy ra các cuộc giao tranh giữa phiến quân Houthi, lực lượng chiếm đóng thủ đô Sanaa vào năm 2014, với Liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu, lực lượng đã tiến hành can thiệp quân sự vào Yemen từ năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã bác bỏ lời kêu gọi đình chiến trong năm nay của Mỹ, Liên hợp quốc và Saudi Arabia, tiếp tục tiến công nhằm đánh chiếm thành phố Marib trong các cuộc giao tranh với quân đội chính phủ.

Hòa bình ở Yemen gắn liền với an ninh của khu vực. Các lực lượng của Ai Cập đã tập trung nỗ lực bảo đảm an ninh cho eo biển Bab Al-Mandab trên Biển Đỏ, một vị trí chiến lược trên tuyến vận tải thương mại quốc tế từ kênh đào Suez. Bởi thế, việc phối hợp tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Yemen là vấn đề cấp thiết, không chỉ giúp bảo đảm lợi ích cho cả Ai Cập và Yemen mà còn vì một khu vực Trung Đông an toàn và ổn định.

