Quốc hội Liban ấn định thời điểm tổng tuyển cử

Ngày 28/10, Quốc hội Liban đã bỏ phiếu ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào ngày 27/3/2022, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch tổng tuyển cử sớm nói trên được Quốc hội Liban phê chuẩn hôm 19/10 vừa qua. Ban đầu, thời điểm tổng tuyển cử được ấn định vào tháng 5/2022.

Phiên họp Quốc hội tại thủ đô Beirut của Liban, ngày 19/10/2021. (Ảnh Reuters)

Sau khi Quốc hội mới được bầu, chính phủ của Thủ tướng Najib Mikati sẽ đóng vai trò là chính phủ lâm thời cho đến khi một Thủ tướng mới vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm và được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Theo Reuters, với việc ấn định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở Liban vào ngày 27/3/2022, chính phủ của Thủ tướng Mikati chỉ còn vài tháng để tìm kiếm các khoản hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm giải cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay. Chính phủ của Thủ tướng Mikati cũng cam kết bảo đảm cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ không bị trì hoãn.

Hiện Liban đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ. Theo Liên hợp quốc, 78% dân số Liban hiện sống dưới mức nghèo đói và lạm phát ngày càng leo thang.

Quốc gia này cũng đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngày 4/8/2020 tàn phá cảng Beirut và một số khu vực ở trung tâm thủ đô của Liban. Quá trình điều tra về vụ nổ cũng dẫn đến nhiều căng thẳng do tranh cãi giữa các thành viên trong chính phủ liên quan đến vấn đề tư pháp.

Hồi tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Liban do tình trạng chảy máu chất xám và thiếu hụt các sản phẩm cũng như nhiên liệu y tế ở nước này. Theo WHO, hạn chế về dự trữ ngoại tệ của Liban đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nhập khẩu thuốc men và các sản phẩm y tế.

