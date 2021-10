Nga sẵn sàng giúp hạ nhiệt khủng hoảng năng lượng

Tại cuộc họp trực tuyến với đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Nga vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng giúp hạ nhiệt “cơn sốt” giá năng lượng hiện nay ở châu Âu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh châu Âu đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng trầm trọng, khi cầu vượt quá cung, khiến giá điện và các loại nhiên liệu tăng kỷ lục. Theo Bộ trưởng Lavrov, Moskva đang cung cấp khí đốt cho châu Âu theo các hợp đồng dài hạn và sẽ hoàn thành tất cả các nghĩa vụ. Liên hiệp châu Âu (EU) và Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng nguồn cung năng lượng hiện nay ở châu Âu, vì những đòi hỏi pháp lý đối với dự án Dòng chảy phương bắc 1, khiến tuyến đường ống này chỉ hoạt động ở mức 50% công suất. Nga cảnh báo, điều tương tự cũng có thể xảy ra với Dòng chảy phương bắc 2.

Taliban tuyên bố không bắt tay với Mỹ đối phó với IS

Các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS, đã trở thành vấn đề đau đầu với Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền. Theo hãng tin AP, khi được truyền thông đặt câu hỏi về khả năng bắt tay cùng Washington đối phó lực lượng chân rết IS ở Afghanistan, người phát ngôn chính trị của lực lượng Taliban Suhail Shaheen tuyên bố: “Chúng tôi có thể tự đối phó với IS”.

Các quan chức cấp cao của Taliban và đại diện của Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày từ 9 đến 10-10 tại Thủ đô Doha của Qatar. Đây là lần gặp đầu tiên giữa Mỹ và lực lượng Taliban kể từ khi Washington chấm dứt hiện diện tại quốc gia Trung Á này hồi cuối tháng 8. Giới chức 2 bên cho biết cuộc đối thoại sẽ tập trung vào việc ngăn chặn các nhóm cực đoan ở Afghanistan, nới lỏng sơ tán công dân nước ngoài và người Afghanistan khỏi đất nước. Song Mỹ nhấn mạnh cuộc đối thoại không đồng nghĩa với việc Washington công nhận vị thế mới của Taliban tại Afghanistan./.

PV