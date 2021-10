Nga cáo buộc NATO điều quân đến gần biên giới

Theo hãng tin Reuters (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 23-10 đã cáo buộc NATO đang dần tập hợp lực lượng gần biên giới Nga và không sẵn sàng thảo luận về an ninh châu Âu với Moskva theo các điều kiện một cách công bằng.

Theo hãng thông tấn Interfax, phát biểu của ông Shoigu là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa Nga và NATO đang leo thang căng thẳng, sau khi các bộ trưởng quốc phòng của các nước thuộc liên minh này vừa thống nhất kế hoạch mới nhằm phòng vệ trước khả năng Nga tấn công trên nhiều mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer nhận định kế hoạch này là một “biện pháp răn đe”. Tuy nhiên, hôm 22-10, Điện Kremlin cho biết kế hoạch này cho thấy Moskva đã đúng khi cắt đứt quan hệ với NATO. Nga đã đóng cửa phái bộ ngoại giao của mình tại NATO và phái bộ của liên minh này tại Moskva trong tuần này, sau khi NATO trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc bị tình nghi làm gián điệp.

Tàu container bốc cháy, phát tán khí độc ngoài khơi bờ biển Canada

Ngày 23-10, Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada cho biết một tàu container chở hóa chất đã bốc cháy và phát tán khí độc ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của nước này.

Hãng CBC News đưa tin hỏa hoạn bùng phát trên tàu Zim Kingston khi tàu này đang trên đường cập cảng Vancouver. Vụ việc được báo cáo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada vào khoảng 23h ngày 23-10 (giờ địa phương). Trong thông báo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada cho hay tàu Zim Kingston, chở hơn 52 nghìn kg hóa chất, vẫn đang bốc cháy và phát tán khí độc. Hiện tàu vẫn thả neo ở bờ biển British Columbia. Nhà chức trách đã thiết lập vùng khẩn cấp trong vòng 1.600 mét xung quanh tàu này. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Ít nhất 10 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán.

IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại CHDC Congo

Hãng tin Reuters ngày 23-10 đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công giữa tuần qua vào một ngôi làng tại miền Đông CHDC Congo.

Theo một tuyên bố đăng tải trên các kênh Telegram liên quan đến IS hôm 22-10, tổ chức này thừa nhận tiến hành cuộc tấn công hôm 20-10 vào làng Kalembo, cách thành phố Benia 40km về phía Đông. Dân làng cho biết các tay súng đã sát hại 16 người và đốt phá nhà cửa. Trước đó, một số tổ chức đã quy trách nhiệm về vụ tấn công cho một nhóm vũ trang Uganda hoạt động trong khu vực có tên gọi Các lực lượng dân chủ đồng minh (ADF). ADF đã hoạt động trong các khu rừng rậm gần biên giới Uganda từ hàng chục năm qua và tấn công nhằm vào dân thường từ năm 2014. ADF công khai tuyên bố đứng chung hàng ngũ với IS, nhưng một báo cáo hồi tháng 6 của Liên hợp quốc cho rằng không có bằng chứng nào về sự hỗ trợ trực tiếp của IS cho ADF./.

PV