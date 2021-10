Bỉ siết chặt quy định đeo khẩu trang

Ngày 26-10, Ủy ban quốc gia tham vấn về COVID-19 của Bỉ (Codeco) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Alexander De Croo đã nhóm họp khẩn cấp, trong bối cảnh gia tăng các ca mắc bệnh mới và nhập viện trong những tuần vừa qua. Codeco cho biết, kể từ giữa tháng 10, các chỉ số dịch bệnh trên toàn quốc trở nên đáng lo ngại với số lượng các ca mắc bệnh liên tục tăng.

Kể từ ngày 29-10, sẽ bắt buộc đeo khẩu trang tại các không gian công cộng khép kín trên toàn quốc. Thủ tướng Alexander De Croo nhấn mạnh đó là một cách hữu ích và hiệu quả để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Biện pháp này cũng áp dụng cho nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và phòng tập, đặc biệt tại vùng Flemish (vùng nói tiếng Hà Lan), nơi khẩu trang và giãn cách không còn được áp dụng.

IS sát hại 11 dân thường ở Iraq

Bộ Tư lệnh chung Iraq ngày 26-10 cho biết các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sát hại 11 người trong vụ tấn công nhằm vào ngôi làng ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq. Theo thông tin được công bố, vụ tấn công nhằm vào dân thường xảy ra vào tối 26-10 ở làng Al-Hawasha, gần thị trấn Muqdadiya. Các tay súng đã sử dụng súng bán tự động bắn vào dân thường tại đây. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh và y tế cho biết các tay súng không rõ danh tính đã giết hại 11 người và 15 người bị thương trong vụ tấn công này. Các lực lượng an ninh Iraq ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường tiến hành truy bắt thủ phạm. Dù tình hình an ninh tại Iraq nhìn chung đã được cải thiện kể từ sau khi IS bị đánh bại vào năm 2017, nhưng các mầm mống IS còn sót lại vẫn lẩn trốn tại các khu vực hẻo lánh, hoang mạc và thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường./.

PV