tin vắn quốc tế

Libya có thể đạt sản lượng dầu thô 2 triệu thùng/ngày

Phát biểu trước báo giới ngày 5-9 bên lề cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển Hồi giáo, ông Al-Mabrouk cho biết xuất khẩu dầu mỏ của Libya đã tăng lên khoảng 1,2 triệu thùng/ngày và con số này có thể đạt 1,3 triệu thùng/ngày trong thời gian tới. Theo ông Al-Mabrouk, sản lượng khai thác dầu thô của Libya có thể sẽ đạt 2 triệu thùng/ngày vào năm 2022.

Ông Al-Mabrouk chỉ ra rằng ngành dầu mỏ của Libya hiện chỉ đối mặt với một khó khăn lớn là các mỏ dầu cùng với một số nhà máy lọc dầu và cảng cần phải được duy tu, bảo dưỡng sau hơn 10 năm bất ổn trong nước.

Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) Abdel Hamed Dbeibah cho hay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Libya rất hạn chế nhưng dự trữ dầu mỏ đã được kiểm chứng của nước này ước vào khoảng 40 tỷ thùng.

Đảo chính quân sự tại Guinea

Ngày 5-9, các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra đảo chính quân sự tại quốc gia châu Phi Guinea. Trong một đoạn băng phát sóng trên đài truyền hình Nhà nước Guinea, các binh sĩ tiến hành cuộc nổi dậy ở Thủ đô Conakry ngày 5-9 tuyên bố rằng họ đã xé bỏ bản hiến pháp hiện hành, giải tán chính phủ. Một binh sĩ không rõ danh tính, khoác trên người quốc kỳ Guinea và được vây quanh bởi 8 binh sĩ có vũ trang khác, cho biết họ đã lên kế hoạch thành lập một chính phủ chuyển tiếp và sẽ công bố thêm chi tiết sau. Những hình ảnh chưa xác thực được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Guinea Alpha Conde bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ sau nhiều giờ giao tranh dữ dội gần dinh Tổng thống ở Thủ đô Conakry. Nhiều nguồn tin cho rằng đứng sau vụ đảo chính là một đơn vị đặc nhiệm thuộc quân đội quốc gia dưới sự chỉ huy của cựu binh lê dương Pháp, Mamady Doumbouya.

Philippines điều động thêm 4.500 binh sĩ tới đảo Sulu chống khủng bố

Ngày 5-9, Chủ tịch Ủy ban Tình báo chiến lược tại Hạ viện Philippines, ông Johnny Pimentel cho biết quân đội nước này sẽ triển khai thêm 4.500 binh sĩ tại quần đảo Sulu ở phía Tây Nam vào năm 2022 để chống khủng bố. Theo ông Pimentel, Bộ Quốc phòng sẽ chi 929 triệu peso (18,62 triệu USD) vào năm tới để triển khai “một sư đoàn lục quân Philippines hoàn toàn mới tới quần đảo Sulu”. Đơn vị này sẽ chuyên trách chống các nhóm khủng bố liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sẽ chịu trách nhiệm hoạt động trên các tỉnh đảo Basilan, Sulu và Tawi-Tawi. Sulu là nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo và cũng là thành trì của các tay súng Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf có liên kết với IS. Đây cũng một điểm nóng của các hoạt động chống chính phủ. Trong những năm qua, quân đội và lực lượng an ninh Philippines đã mở nhiều chiến dịch chống lại nhóm phiến quân Abu Sayyaf./.

PV