IS thừa nhận thực hiện loạt vụ đánh bom ở Jalalabad

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã thừa nhận gây ra hàng loạt vụ đánh bom ở thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan cách đây vài ngày.

Kênh Telegram, nhánh truyền thông Amaaq của IS, ngày 19-9 đưa tin hơn 35 thành viên của lực lượng ủng hộ Taliban đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trong hàng loạt vụ nổ, ám chỉ đến những vụ đánh bom xảy ra trong hai ngày 18 đến 19-9 vừa qua. Tuy nhiên, hiện lực lượng Taliban chưa đưa ra bình luận chính thức về con số thương vong trong các vụ việc trên. Thành phố Jalalabad là thủ phủ của tỉnh Nangarhar, từng là “căn cứ địa” của một nhánh thuộc tổ chức khủng bố IS tại Afghanistan. Mặc dù cả IS và Taliban đều là những chiến binh Hồi giáo dòng Sunni theo đường lối cứng rắn, nhưng hai lực lượng này có quan điểm khác biệt về chiến lược và tín ngưỡng. Đây là nguyên nhân dẫn tới các cuộc giao tranh đẫm máu giữa hai bên.

G20 cam kết bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu

Ngày 18-9, Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Florence (Italy) đã bế mạc với việc thông qua Tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

Trong bối cảnh một phần tư dân số toàn cầu đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, thời tiết khắc nghiệt và tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 cản trở nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Các nước cam kết hợp tác nhằm phát triển hệ thống lương thực bền vững, có khả năng phục hồi, góp phần quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. G20 cũng nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động thương mại nông sản quốc tế, trên cơ sở minh bạch, không phân biệt đối xử và phù hợp các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Mỹ dự kiến mua thêm 500 triệu liều vắc-xin để tài trợ cho các nước

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) để tài trợ cho các nước khác.

Toàn bộ số vắc-xin trên sẽ được phân phối theo cơ chế COVAX - chương trình do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có trụ sở tại Geneva hậu thuẫn cùng với Liên minh vắc-xin GAVI nhằm đảm bảo vắc-xin ngừa COVID-19 được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình. Với thỏa thuận đang đàm phán trên, Mỹ sẽ nâng mức tài trợ lên hơn 1,15 tỷ liều vắc-xin cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Hồi tháng 8, Mỹ có thỏa thuận tương tự với Pfizer và tập đoàn này đã chuyển vắc-xin cho COVAX. Tuy nhiên, nguồn vắc-xin từ các nước tài trợ cho COVAX đã giảm trong thời gian qua. Giới chuyên gia ước tính cần khoảng 11 tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho cả thế giới để đạt độ bao phủ vắc-xin./.

