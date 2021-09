Thái Lan cảnh báo nguy cơ đợt bùng phát dịch Covid-19 mới

Ngày 6/9, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cảnh báo, mặc dù số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã liên tục giảm trong những tuần vừa qua nhưng có thể sẽ tăng trở lại nếu người dân không đề cao cảnh giác và tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Người dân đang làm thủ tục trước khi tiêm vaccine tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Trong buổi họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết, trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 13.988 ca cùng 187 ca tử vong do Covid-19. Trong khi đó, số ca khỏi bệnh và được xuất viện cùng kỳ đạt 17.284 ca.

Như vậy, trong suốt hơn 3 tuần vừa qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan đã liên tục giảm xuống, từ mức kỷ lục 23.418 ngày 13/8 xuống chỉ còn dưới mức 14.000 ca.

Tuy nhiên, ông Taweesilp cảnh báo, một đợt bùng phát mới với số ca nhiễm cao có thể sẽ bùng phát vào tháng tới nếu người dân không đề cao cảnh giác khi các lệnh hạn chế đươc nới lỏng cùng sự tự mãn trước sự sụt giảm số ca nhiễm Covid-19.

Ông nói: “Số ca nhiễm mới có thể đạt mức 30.000 ca mỗi ngày vào tháng tới nếu người dân không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng dịch khác".

Thái Lan đã bắt đầu áp đặt các lệnh phong tỏa giới nghiêm tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh từ ngày 12/7. Đến ngày 4/8, lệnh phong tỏa tiếp tục được mở rộng ra 16 tỉnh khác. Sau khi tình hình dịch dần dịu lại, từ ngày 1/9, Thái Lan đã cho phép các cửa hàng và quán ăn trong các trung tâm thương mại, cùng một số hoạt động công cộng khác được hoạt động trở lại.

Bộ Y tế Thái Lan cho rằng, chính nhờ các biện pháp phong tỏa một phần trong những tuần qua đã góp phần hạ số ca nhiễm mới xuống. Dự kiến, cuối tuần này hoặc trong tuần tới, CCSA sẽ tiến hành đánh giá tác động của việc nới lỏng các lệnh hạn chế.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Supakit Sirilak cho biết, có tới 97,6% số ca nhiễm Covid-19 ở thủ đô Bangkok là do biến chủng virus Delta. Trong khi tại các tỉnh khác, số ca nhiễm do biến chủng này đạt 93%.

Theo ông Supakit, trong 1.577 ca được xét nghiệm trong tuần trước, có 1.417 ca, đạt 93%, là do biến chủng Delta. Trong số những ca còn lại, có 75 ca là do chủng Alpha và 31 ca là do chủng Beta.

Ông Supakit cho rằng biến chủng Delta hiện đã trở thành chủng gây lây nhiễm chính ở Thái Lan, trong khi biến chủng Beta hiện mới chỉ xuất hiện ở một số tỉnh miền nam nước này. Hiện ở Thái Lan vẫn chưa phát hiện các ca nhiễm từ các biến chủng Nam Phi C.1.2 và biến chủng Mu.

Theo người phát ngôn CCSA, số ca nhiễm Covid-19 mới ở thủ đô Bangkok hiện vẫn cao nhất cả nước với 3.660 ca và 24 ca tử vong.

Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan đầu năm 2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.294.522 ca nhiễm Covid-19 mới và 13.042 ca tử vong do Covid-19. Trong đó, chỉ tính riêng trong đợt bùng phát lây nhiễm hiện nay, bắt đầu từ tháng 4/2022, số ca nhiễm đã gia tăng thêm 1.265.659 ca.

Theo nhandan.com.vn