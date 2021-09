Số trẻ em mắc Covid-19 tăng ở một số nước

Số trẻ em mắc Covid-19 tăng ở một số nước

Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ trẻ em ở Mỹ mắc Covid-19 do biến thể Delta, khi năm học mới bắt đầu và nhiều trường học không bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang. Theo TTXVN, Viện Nhi khoa Mỹ cho biết, số trẻ em mắc Covid-19 trong tuần qua ở Mỹ ở mức báo động, với 243.373 ca, tăng khoảng 240% so con số hồi tháng 7. Ðến nay, hơn 5 triệu trẻ em mắc Covid-19, chiếm 15,1% tổng số ca bệnh ở Mỹ.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh THX