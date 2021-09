Nhật Bản dự định nới lỏng các hạn chế chống dịch COVID-19 vào tháng 11

Chính phủ Nhật Bản ngày 12-9 thông báo hơn 50% dân số nước này đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và nước này đang nghiên cứu lộ trình nới lỏng các hạn chế vào khoảng tháng 11 khi phần lớn dân số dự kiến ​​sẽ được tiêm chủng đầy đủ.

Chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Nhật Bản bắt đầu từ giữa tháng 2, chậm hơn so với nhiều nước phát triển do những quy định về thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt. Việc tiêm chủng cho người cao tuổi, bắt đầu từ tháng 4 cũng bị chậm lại do sự thiếu hụt nguồn cung vắc-xin nhập khẩu. Tuy nhiên từ tháng 5, Chính phủ Nhật Bản đã tăng tốc tiêm chủng cho người dân và hiện đạt mức 1 triệu liều mỗi ngày. Theo Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, khoảng 60% dân số dự kiến ​​sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9, ngang với mức hiện tại ở châu Âu. Chính phủ đang nghiên cứu lộ trình nới lỏng các hạn chế vào khoảng tháng 11 khi phần lớn dân số dự kiến ​​sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó sẽ cho phép những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người có kết quả xét nghiệm âm tính có thể đi du lịch, tham gia các bữa tiệc hoặc các sự kiện tập trung đông người.

Lãnh đạo Iraq và Iran thảo luận về hợp tác kinh tế

Ngày 12-9, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong khuôn khổ chuyến thăm Tehran để thảo luận về quan hệ kinh tế của 2 nước láng giềng.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin Thủ tướng Kadhemi là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Iran và gặp Tổng thống Raisi kể từ khi nhà lãnh đạo Iran nhậm chức hồi tháng 8. Ông Kadhemi đã dẫn đầu một “phái đoàn chính trị và kinh tế cấp cao” trong khuôn khổ chuyến công du Iran lần này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Tehran, Tổng thống Iran Raisi bày tỏ hy vọng các mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên sẽ được mở rộng. Ông Raisi cũng cho biết Iraq đã nhất trí miễn thị thực cho những người hành hương từ Iran tới các thánh địa của người Hồi giáo dòng Shi’ite ở Iraq vào dịp lễ Arbaeen diễn ra cuối tháng này. Nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết hai bên đã đưa ra một số quyết định về các vấn đề tài chính “cần được thông qua”, nhưng không nêu chi tiết các quyết định này./.

PV