Indonesia đầu tư 645 triệu USD phục hồi ngành du lịch

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani vừa cho biết, Chính phủ nước này sẽ phân bổ 9.200 tỷ rupiah (645 triệu USD) từ ngân sách Nhà nước năm 2022 để hỗ trợ phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Khoản ngân sách trên sẽ được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp không khói này trên ba khía cạnh, gồm khả năng tiếp cận, điểm tham quan và tiện nghi, xúc tiến và sự tham gia của tư nhân. Bà Sri Mulyani cho biết khoản ngân sách trên bao gồm 6.500 tỷ rupiah chi ngân sách Trung ương và 2.800 tỷ rupiah phân bổ cho ngân sách địa phương. Năm 2021, Chính phủ Indonesia đã phân bổ 7.670 tỷ rupiah để phục hồi ngành du lịch và kinh tế sáng tạo. Nỗ lực này nhằm hỗ trợ các điểm đến du lịch siêu ưu tiên, gồm Hồ Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo và Likupang, sẵn sàng mở cửa đón du khách trong và ngoài nước ngay khi các lệnh hạn chế được nới lỏng.

EU kêu gọi Mỹ hợp tác cải tổ WTO

Ngày 27-9, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis nhấn mạnh Mỹ cần hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) để cải tổ Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) thay vì để mặc tổ chức này.

Ông Dombrovskis chỉ rõ WTO không thể giải quyết những thách thức này với tình trạng tổ chức như hiện nay và quá trình cải cách cần được bắt đầu tại hội nghị cấp bộ trưởng của WTO, dự kiến diễn ra từ ngày 30-11 đến 3-12 tới. EU đã sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm đạt được các thỏa thuận về trợ cấp thủy sản, y tế, nông nghiệp và tính bền vững và bắt đầu một cuộc thảo luận nghiêm túc về cải cách mang tính thể chế. Ông cũng cảnh báo nếu các bên còn chần chừ trong việc cải tổ WTO thì càng làm lung lay sự trật tự của hệ thống thương mại thế giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện vẫn duy trì chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump đối với WTO, theo đó ngăn cản việc bổ nhiệm các thẩm phán thuộc Cơ quan phúc thẩm của WTO, khiến cơ quan này không thể tham gia giải quyết hiệu quả các tranh chấp thương mại toàn cầu.

Vắc-xin có tác dụng đối với biến thể Delta mới được phát hiện tại Italy

Theo kết quả một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm mới nổi ngày 27-9, cho thấy việc tiêm vắc-xin có thể chống lại biến thể mới trên, mặc dù không ngăn chặn được việc lây nhiễm.

Các nhà nghiên cứu, trong đó có tác giả chính, Tiến sĩ Andreina Baj thuộc Đại học Insubria ở Varese, nói rằng việc theo dõi sự xuất hiện của bất kỳ biến thể nào mang đột biến E484K là “cấp bách” và “cực kỳ đáng quan tâm vì lý thuyết tăng khả năng miễn dịch”. Các quan chức y tế Italy đang theo dõi biến thể mới Delta Plus là sự kết hợp giữa biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao và đột biến E484K, liên quan đến khả năng kháng vắc-xin đã được xác định xảy ra ở 19 người ở Anh và 99 người khác trên khắp thế giới. Delta Plus hiện vẫn chưa phải là một biến thể đáng lo ngại do số người mắc chưa nhiều, nhưng các nhà khoa học lo ngại biến thể này có thể bùng phát khi nhiều người được tiêm chủng hơn, tạo điều kiện cho các biến thể mới có thể kháng được vắc-xin./.

PV