Việt Nam kêu gọi bảo đảm an toàn cho thường dân và ngoại giao đoàn tại Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16-8 đã họp khẩn liên quan đến những diễn biến gần đây tại Afghanistan. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình ở Afghanistan, không chỉ có tác động xấu đến an ninh, ổn định của nước này mà còn với khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt bạo lực, bảo vệ thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, cũng như bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Liên hợp quốc, các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao, tổ chức quốc tế và người nước ngoài. Chỉ có giải pháp chính trị toàn diện mới đem lại hòa bình, ổn định lâu dài ở Afghanistan và kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Afghanistan tuân thủ luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, tiến hành đối thoại nhằm ổn định tình hình và thúc đẩy hoà giải, hoà hợp dân tộc. Quốc tế cần quan tâm, thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn thảm hoạ nhân đạo ở Afghanistan.

Bờ Biển Ngà bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Ebola

Ngày 16-8, Bờ Biển Ngà bắt đầu triển khai chương trình tiêm vắc-xin ngừa virus Ebola sau khi nước này ghi nhận ca mắc đầu tiên kể từ năm 1994.

Ebola gây sốt cao và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Những người sống chung hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Trong các đợt dịch bệnh bùng phát trước đây, tỉ lệ tử vong do virus Ebola gây ra là từ 25-90%. Tuy nhiên, cơ hội sống sót gia tăng nếu căn bệnh này được phát hiện sớm. Người phát ngôn Bộ Y tế Bờ Biển Ngà Germain Mahan Sehi cho biết các nhân viên y tế, người thân của bệnh nhân và những người có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola sẽ được tiêm vắc-xin bằng 5.000 liều được Guinea cung cấp.

Tổng thống Biden bảo vệ quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan

Ngày 16-8, Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ quyết định rút các lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan khi khẳng định ông ủng hộ chính sách này và đã đến lúc để Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột kéo dài 20 năm qua.

Tổng thống Biden cho biết ông phải đưa ra lựa chọn là tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận giữa Mỹ và lực lượng Taliban đạt được dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump hoặc tiếp tục cuộc chiến tại quốc gia này. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng thừa nhận rằng sự sụp đổ của chính quyền Afghanistan diễn ra nhanh hơn dự đoán, đồng thời cho biết Mỹ “đã tạo mọi cơ hội cho họ để xác định tương lai của chính mình, nhưng không thể cho họ ý chí chiến đấu vì tương lai đó”. Theo Tổng thống Biden, lợi ích quốc gia của Mỹ ở Afghanistan chủ yếu nhằm ngăn chặn các lực lượng khủng bố ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này tiến hành tấn công Mỹ. Ông cũng cảnh báo lực lượng Taliban không được gây rối hoặc đe dọa tới công tác sơ tán hàng nghìn nhà ngoại giao Mỹ cũng như các phiên dịch viên người Afghanistan tại sân bay quốc tế Kabul. Mỹ sẽ đáp trả “nhanh chóng và mạnh mẽ” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào để bảo vệ cho người dân của mình cũng như những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ./.

PV