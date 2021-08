tin vắn quốc tế

Nam Phi tự sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm PCR

Nam Phi đã bắt đầu sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh chuỗi phản ứng polymerase (PCR) nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu công cụ tầm soát COVID-19, đồng thời thúc đẩy khả năng cạnh tranh của nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 14-8, Bộ trưởng Giáo dục đại học, khoa học và đổi mới của Nam Phi - ông Blade Nzimande cho biết Công ty Công nghệ CapeBio đã bắt đầu phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIR) sản xuất các bộ xét nghiệm PCR. Còn Giám đốc điều hành CapeBio - ông Daniel Ndima cho biết công ty của ông rất vui mừng vì bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý sản phẩm y tế Nam Phi (SAHPRA) phê duyệt. Theo ông Ndima, công ty của ông đã bắt đầu sản xuất các bộ dụng cụ xét nghiệm trên quy mô công nghiệp. Các lô hàng đầu tiên sẽ được tung ra thị trường trong nước trước cuối tháng này. Theo kế hoạch, công ty sẽ sản xuất 5.000 bộ dụng cụ xét nghiệm mỗi ngày, trong đó mỗi bộ dụng cụ có thể đáp ứng công tác tầm soát cho 1.000 người.

Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên mang lại lợi ích lớn cho cả hai miền

Sáng 15-8, trong bài phát biểu nhân Ngày Giải phóng (Quốc khánh) trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập đến “mô hình Bán đảo Triều Tiên” góp phần vào sự thịnh vượng của toàn bộ khu vực Đông Bắc Á.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự thịnh vượng của thế giới cũng như của hai nước Hàn - Triều. Đặc biệt, ông đã gửi thông điệp tới Triều Tiên, kêu gọi nước này đối thoại và tham gia hiện thực hóa mô hình Bán đảo Triều Tiên nói trên. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in không đề cập đến việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh hay một hiệp định hòa bình đã được nhắc đến từ trước. Ông cũng không nói đến các dự án hợp tác liên Triều cụ thể như kết nối đường sắt liên Triều hay đoàn tụ các gia đình ly tán trong bài phát biểu của mình. Điều này dường như phản ánh nhận định rằng quan hệ liên Triều đang trong giai đoạn căng thẳng, với việc đường dây liên lạc liên Triều lại bị ngắt sau 2 tuần khôi phục.

Nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Trước những diễn biến chiến sự nhanh chóng tại Afghanistan, nhiều nước đã khẩn trương sơ tán công dân của mình tại đây.

Ngày 15-8, Đài ABC cho biết các máy bay của quân đội Australia đến Kabul sớm nhất là trong tuần này để bắt đầu quá trình sơ tán với sự phối hợp của lực lượng an ninh Mỹ và Anh. Những người được sơ tán sẽ bao gồm phiên dịch viên người Afghanistan và các nhà thầu từng phục vụ các hoạt động của quân đội Australia. Những người Australia làm việc cho các tổ chức từ thiện và phi chính phủ của Afghanistan và quốc tế cũng sẽ được đề nghị sơ tán cùng với các nhà báo và một số công dân hai quốc tịch Australia và Aghanistan.Tại Cộng hòa Séc, sau cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh quốc gia vào tối 14-8 (giờ địa phương), nước này đã quyết định sơ tán các nhà ngoại giao Séc, nhân viên đại sứ quán cùng gia đình họ tại Thủ đô Kabul ra khỏi Afghanistan, trong đó bao gồm cả các phiên dịch viên cho quân đội Séc. Báo Sunday Telegraph đưa tin Đại sứ Anh tại Afghanistan rời khỏi nước sở tại sau khi binh sĩ Anh tới sơ tán hầu hết các nhà ngoại giao và nhân viên Anh khác. Theo Sunday Telegraph, đến đêm 14-8, chỉ còn mười quan chức và nhà ngoại giao Anh ở lại Afghanistan, giảm mạnh từ con số khoảng 500 người so với đầu tuần./.

