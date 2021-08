ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19

Sáng 8-8, đúng vào Ngày kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2021), Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội (AWCH) đã phối hợp tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2021 theo hình thức trực tuyến với chủ đề “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19”.

Ngày Gia đình ASEAN năm nay rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao, đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội cùng các thành viên Gia đình ASEAN. Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến của Nhóm AWCH tổ chức trực tuyến hoạt động Ngày Gia đình ASEAN năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Thứ trưởng Ngoại giao cũng đánh giá cao hoạt động của Nhóm AWCH và Ngày Gia đình ASEAN các năm 2018-2019. Thứ trưởng cho rằng, việc tổ chức Ngày Gia đình ASEAN năm nay là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các nước ASEAN, cùng quyết tâm đưa Cộng đồng ASEAN vượt qua các khó khăn, thách thức.

Các đại biểu tham dự Ngày Gia đình ASEAN 8-8-2021. Ảnh: BNG

Đại sứ Brunei, đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2021, đã phát biểu hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Bộ Ngoại giao tổ chức Ngày Gia đình ASEAN hàng năm, nhất là năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động của chương trình sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa các thành viên trong Gia đình ASEAN tại Hà Nội, đồng thời góp phần tăng cường nhận thức và cảm giác thuộc về Cộng đồng của người dân. Đại sứ cho rằng, chủ đề của Ngày Gia đình ASEAN năm nay rất phù hợp khi các nước ASEAN tiếp tục phải ứng phó với các thách thức do dịch COVID-19 gây ra và chủ đề này cũng phù hợp với chủ đề của năm Chủ tịch ASEAN 2021 “Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta phát triển”. Đại sứ đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020 trong việc cùng các nước ứng phó với COVID-19, nhất là việc đề xuất cách tiếp cận cả Cộng đồng và nhiều sáng kiến nhằm đẩy lùi đại dịch. Đại sứ khẳng định Brunei sẵn sàng phối hợp với các nước để phục hồi kinh tế, thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và xây dựng một Cộng đồng tự cường hơn vì lợi ích và sự thịnh vượng của khu vực và người dân. Đại sứ bày tỏ hy vọng các nước ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau và với các đối tác nhằm triển khai các sáng kiến ứng phó với COVID-19 do Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021, khởi xướng cũng như tiếp tục triển khai các sáng kiến về ứng phó COVID-19 do Việt Nam đề xuất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do một số cán bộ Bộ Ngoại giao và thành viên Đại sứ quán các nước ASEAN trình bày. Các đại biểu rất hào hứng theo dõi màn hướng dẫn tỉa hoa từ trái cây của nghệ nhân Việt Nam. Đặc biệt, nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chủ đề của Ngày Gia đình ASEAN 2021, tiết mục nhảy Ghen Cô Vy và 5K, với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN cùng với các cán bộ Bộ Ngoại giao, được ghi hình trước và trình chiếu tại sự kiện, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về sự quyết tâm, đoàn kết của các nước ASEAN trong việc chung tay đẩy lùi COVID-19.

Ngày Gia đình ASEAN năm nay đã diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình và không kém phần sôi động dù được tổ chức trực tuyến. Chương trình phong phú đã đem lại những khoảng khắc vui tươi và đầy ý nghĩa cho các thành viên trong Gia đình ASEAN. Các hoạt động của Ngày gia đình ASEAN đã góp phần tăng cường sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa các thành viên của Gia đình ASEAN. Thông qua sự kiện, các nước ASEAN đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết và sự quyết tâm chung tay đẩy lùi COVID-19 và phục hồi toàn diện và bền vững./.

Theo TTXVN