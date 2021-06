tin vắn quốc tế

Mỹ: Duy trì nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên

Mỹ vẫn cam kết duy trì nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp những lời chỉ trích của Bình Nhưỡng về “quan điểm thù địch” của Oa-sinh-tơn. Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, chính sách của Mỹ với Triều Tiên là kêu gọi một cách tiếp cận thực tế, cởi mở; tiếp tục thúc đẩy các bước thăm dò ngoại giao để đạt tiến bộ thiết thực, giúp tăng cường an ninh cho Mỹ và các đồng minh. Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích việc Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế về tên lửa với Hàn Quốc.

Ðức: Ủng hộ phái bộ quốc tế ở Ma-li

Ðức phản đối việc rút các lực lượng của Liên hợp quốc và Liên hiệp châu Âu khỏi Ma-li sau cuộc đảo chính quân sự. Thủ tướng Ðức A.Méc-ken nhấn mạnh, sự hiện diện của binh sĩ Ðức trong thành phần lực lượng quốc tế tại Ma-li góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Xa-hen. Ðức lên án việc phế truất tổng thống và thủ tướng lâm thời, ủng hộ Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kêu gọi ngay lập tức bổ nhiệm tổng thống dân sự mới ở Ma-li.

I-ran nâng sản lượng dầu thô

Ngày 1-6, Bộ trưởng Dầu mỏ I-ran B.Dan-ga-nê kêu gọi nâng sản lượng dầu thô của nước này lên 6,5 triệu thùng/ngày; cho rằng, việc thúc đẩy sản lượng dầu thô giúp Tê-hê-ran tăng cường sức mạnh an ninh và chính trị. Phát biểu của ông B.Dan-ga-nê được đưa ra trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+). Trong khi đó, Roi-tơ dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, kho dự trữ u-ra-ni được làm giàu của I-ran cao gấp khoảng 16 lần so giới hạn theo quy định trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). IAEA ước tính, lượng dự trữ u-ra-ni của I-ran là 3.241kg, so giới hạn 202,8kg theo JCPOA./.

PV