tin vắn quốc tế

In-đô-nê-xi-a: Chuẩn bị triển khai "bong bóng du lịch"

Chính phủ In-đô-nê-xi-a đang chuẩn bị thực hiện chính sách “bong bóng du lịch” với một số nước thành công trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và có thỏa thuận thiết lập hành lang du lịch với quốc gia Đông - Nam Á. Theo đó, “bong bóng du lịch” sẽ giúp người dân và du khách tự do đi lại và được miễn yêu cầu tự cách ly khi nhập cảnh. Ba khu vực được ưu tiên nối lại hoạt động du lịch bao gồm Bin-tan, Ba-tam và Ba-li. Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo In-đô-nê-xi-a sẽ mở cửa theo từng giai đoạn đối với khách du lịch nước ngoài tại Ba-li và đã hoàn tất kế hoạch hợp tác thiết lập “bong bóng du lịch” với năm quốc gia.

Nga duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực

Theo Tass hôm 7-6, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, việc hạn chế xuất khẩu các sản phẩm lương thực nhằm khuyến khích sự đầu tư của các nhà sản xuất trong nước. Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cũng tuyên bố, các hạn chế hiện tại đối với hoạt động xuất khẩu những sản phẩm lương thực chủ chốt sẽ tiếp tục được duy trì nhằm mục đích bảo vệ thị trường nội địa khỏi tình trạng tăng giá. Ngoài ra, việc hạn chế xuất khẩu còn nhằm khuyến khích các nhà sản xuất trong nước đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất. Trước đó, Chính phủ Nga đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với xuất khẩu kiều mạch trong thời gian từ ngày 5-6 đến ngày 31-8 để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chính phủ Nga cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu lương thực và bảo vệ thị trường nội địa khỏi tình trạng giá cả tăng cao. Theo Financial Times, chỉ số giá lương thực toàn cầu đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ vào tháng 5 vừa qua, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lương thực là một vấn đề quan trọng đối với Điện Kremlin, trong bối cảnh khoảng 20 triệu người dân Nga sống dưới mức nghèo. Nga chỉ bắt đầu xuất khẩu các loại lương thực chủ chốt như lúa mì sau năm 2014, thời điểm quốc gia này cấm nhập khẩu hầu hết lương thực từ phương Tây nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu. Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hàng hóa nông nghiệp như lúa mì chiếm gần 8% trong tổng số 419 tỷ USD xuất khẩu của Nga trong năm 2019.

Hàn Quốc: Cam kết cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Trong bài phát biểu tại Thủ đô Xơ-un nhân ngày tưởng niệm những người thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In khẳng định cam kết cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng đối thoại và ngoại giao là cách duy nhất để phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và đạt được một nền hòa bình bền vững ở khu vực. Tổng thống Mun Chê In cũng bày tỏ ý định “có bước đi lớn” hướng tới mục tiêu đó, khi mà nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy một năm nữa./.

