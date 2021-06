Tây Ban Nha nỗ lực khôi phục nền kinh tế

Tây Ban Nha là một trong những nền kinh tế châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, khi du lịch, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của nước này, chịu tác động tiêu cực của các biện pháp phong tỏa. Trong bối cảnh đó, mới đây, Ma-đrít đã đề ra kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững.

Chính phủ Tây Ban Nha vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2021 xuống còn 6,5%, sau khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 hoành hành trong hai tháng đầu năm nay đã cản trở đà phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha. Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), do các gói hỗ trợ khủng hoảng kinh tế tăng cao, nguồn thu từ thuế giảm và chi phí y tế gia tăng, năm 2020, Tây Ban Nha có thâm hụt ngân sách lớn nhất Liên hiệp châu Âu (EU), ở mức 11% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nợ công ở mức 120% GDP, cao thứ tư EU. Bức tranh thị trường việc làm của quốc gia Nam Âu cũng phủ nhiều gam màu xám. Theo Bộ Lao động Tây Ban Nha, thị trường việc làm nước này đã bị tác động mạnh bởi đại dịch. Chỉ trong tháng 3-2021, khoảng 3,9 triệu người đăng ký thất nghiệp, nhiều hơn 401 nghìn người so cùng kỳ năm 2020, thời điểm Tây Ban Nha triển khai đợt phong tỏa đầu tiên.



Giới phân tích nhận định, một trong những nguyên nhân chính khiến Tây Ban Nha chịu tác động mạnh từ đại dịch Covid-19 là do ngành du lịch của nước này bị suy giảm nghiêm trọng. Trong khi hoạt động sản xuất công nghiệp tại châu Âu đã bước đầu hồi phục, thì lĩnh vực du lịch, dịch vụ hiện vẫn bị đình trệ. Hơn một năm sau khi cơn bão Covid-19 đổ bộ, lệnh hạn chế đi lại vẫn được áp đặt tại nhiều nước trên thế giới. Sự gia tăng các biến thể của vi-rút SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây đã buộc nhiều quốc gia siết chặt các biện pháp hạn chế trong nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Thực trạng này đã khiến ngành du lịch Tây Ban Nha tiếp tục bị chao đảo. Du khách nước ngoài đến Tây Ban Nha giảm 80% trong năm 2020, xuống còn 19 triệu lượt, mức thấp nhất trong 50 năm qua. Ngoài ra, do chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 không được triển khai nhanh chóng như mong đợi, ngành du lịch tại châu Âu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng được dự báo khó có thể phục hồi trong mùa hè này. Kịch bản nêu trên đe dọa phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Tây Ban Nha.



Trước thực trạng này, tháng 3 vừa qua, Chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua chương trình cứu trợ trị giá 11 tỷ ơ-rô, nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người lao động tự do vượt qua tác động của đại dịch. Bên cạnh đó, mới đây Thủ tướng Tây Ban Nha P.Xan-chét công bố kế hoạch đưa “con tàu” kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng dựa trên khoản tài trợ từ quỹ phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ ơ-rô của EU. Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, Tây Ban Nha dự kiến sẽ nhận được 140 tỷ ơ-rô từ quỹ nêu trên. Theo kế hoạch của Thủ tướng P.Xan-chét, Tây Ban Nha sẽ thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ chốt như du lịch, công nghiệp ô-tô, đồng thời tăng cường đầu tư vào các dự án số hóa, mạng di động 5G... Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển bền vững. Trong bối cảnh tiến trình phê chuẩn quỹ phục hồi của EU bị trì hoãn, Ma-đrít cho biết sẽ triển khai kế hoạch riêng. Theo đó, Chính phủ tài trợ các khoản đầu tư ban đầu cho đến khi EU phân bổ quỹ phục hồi.



Việc giải ngân quỹ hỗ trợ của EU sẽ thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Tây Ban Nha, song những tác động tích cực này dự kiến chỉ được thể hiện rõ vào năm 2022. Những nỗ lực của chính quyền Ma-đrít và EU sẽ hỗ trợ con tàu kinh tế Tây Ban Nha vượt bão Covid-19. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sự phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Âu này phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch Covid-19 cũng như tốc độ phủ sóng vắc-xin tại châu Âu.

Theo nhandan.com.vn