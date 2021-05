tin vắn quốc tế

Anh đưa ra khuyến cáo đối với doanh nghiệp hoạt động tại cảng tự do

Theo tờ Financial Times, những doanh nghiệp hoạt động tại các cảng tự do (freeport) ở Anh sẽ không được hưởng đầy đủ những lợi ích từ khu vực ưu đãi thuế này nếu xuất khẩu hàng hóa sang một số quốc gia nhất định, trong đó có Canada, Na Uy, Thụy Sỹ và Singapore.

Cảng tự do là loại cảng đặc biệt, nơi không áp dụng các biểu thuế và quy định hải quan thông thường. Hàng hóa chuyển từ nước ngoài về cảng tự do không phải chịu mức thuế thường phải đóng cho chính phủ. Tuy nhiên, báo cáo của Financial Times cho biết các thỏa thuận thương mại hậu Brexit gần đây của Anh với 23 quốc gia khác cũng bao gồm các điều khoản cấm các nhà sản xuất tại các cảng tự do hưởng lợi từ các thỏa thuận này. Trước đó, Anh tuyên bố muốn xây dựng 10 cảng tự do để kích thích nền kinh tế hậu Brexit. Bộ trưởng Sunak nêu rõ: “Các cảng tự do sẽ giải phóng tiềm năng tại các cảng lịch sử đáng tự hào của chúng ta, thúc đẩy và phục hồi cộng đồng. Chúng sẽ thu hút việc làm ăn mới, mở rộng việc làm, đầu tư và cơ hội”.

Ai Cập sẽ xây dựng “thành phố vàng”

Trong nỗ lực nhằm hồi sinh ngành công nghiệp vàng và thu hút đầu tư, cũng như phát huy các giá trị của nền văn minh lâu đời, Ai Cập mới đây thông báo sẽ thành lập một thành phố chuyên sản xuất và kinh doanh vàng.

Chỉ thị của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho biết, “thành phố vàng” dự kiến sẽ bao gồm các đơn vị giao hàng và lưu trữ, các nhà máy, xưởng sản xuất, tiệm vàng, một trường dạy nghề chế tác vàng thủ công, cũng như một số dịch vụ khác. Ông Abdullah Muntaser, một quan chức quản lý trong ngành kinh doanh vàng của Ai Cập cho biết, “thành phố vàng” được trang bị công nghệ hiện đại sẽ là một điểm đến trên thế giới, nơi các thương nhân có thể trưng bày các món đồ trang sức của họ. Theo báo cáo mới nhất của tổ chức ECBM, kim ngạch xuất khẩu vàng, đồ trang sức và đá quý của Ai Cập đã tăng mạnh trong năm 2020 lên 2,982 tỷ USD, từ mức 2,036 tỷ USD của năm 2019./.

Theo baotintuc.vn