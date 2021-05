Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Ma-li

Roi-tơ, báo nước ngoài và TTXVN ngày 26-5 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức cuộc họp kín khẩn cấp về tình hình Ma-li. Cuộc họp do các nước Pháp, Ni-giê, Tuy-ni-di, Kê-ni-a, Xan Vin-xen và Grê-na-đin đề xuất và do Trung Quốc, nước giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 5 chủ trì tổ chức. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên tại Ma-li giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.

* Một phái đoàn của Hội đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) đã đến Ma-li, dự kiến có các cuộc gặp với Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ lâm thời Ma-li. Phái đoàn do cựu Tổng thống Ni-giê-ri-a G.Giô-na-than đứng đầu. Đại diện phái đoàn khẳng định mong muốn giúp Ma-li tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, ngày 26-5, Roi-tơ dẫn nguồn tin từ một trợ lý của Phó Tổng thống lâm thời Ma-li A.Gôi-ta cho biết, Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ lâm thời Ma-li đã từ chức.



* Anh lên án vụ bắt giữ các thành viên trong Chính phủ lâm thời Ma-li, bao gồm Tổng thống và Thủ tướng, đồng thời kêu gọi trả tự do cho những quan chức này ngay lập tức.



* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Lơ Đri-ăng lên án việc giam giữ Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ lâm thời Ma-li, kêu gọi các binh sĩ trả tự do cho các lãnh đạo bị bắt giữ, đồng thời lập tức nối lại tiến trình chuyển giao quyền lực, hướng tới một chính quyền dân sự.



* Phó Tổng thống lâm thời Ma-li A.Gôi-ta tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát đất nước sau khi Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ lâm thời bị bắt. Ông A.Gôi-ta cũng cho biết, các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào năm tới theo đúng kế hoạch.

Theo nhandan.com.vn