Các nước tiếp tục thận trọng với dịch Covid-19

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 10-5, số ca mắc mới Covid-19 tại Ấn Ðộ có xu hướng giảm khi nước này thông báo có hơn 366.000 ca mắc mới, giảm so với ngưỡng 400.000 ca mắc/ngày được ghi nhận trong thời gian gần đây.

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), Tiến sĩ A.Phau-xi cho biết, ông đã khuyến nghị nhà chức trách Ấn Ðộ áp đặt phong tỏa để phòng dịch Covid-19.

* Chủ tịch Ủy ban xử lý Covid-19 và Phục hồi kinh tế quốc gia của In-đô-nê-xi-a cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch kéo dài lệnh hạn chế hoạt động quy mô nhỏ tới hết tháng 5. Nước này cũng chuẩn bị các cơ sở y tế nhằm dự phòng sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19.

* Bộ Y tế Ma-lai-xi-a cảnh báo, ngày càng nhiều người trẻ tuổi tại nước này mắc Covid-19 với các triệu chứng nghiêm trọng hơn, thậm chí phải điều trị tích cực, nhất là xuất hiện nhiều ca bệnh do các biến thể mới của Covid-19 gây ra.

* Ngày 10-5, Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định nước này sẽ cho phép mở cửa trở lại các quán bar và nhà hàng phục vụ ngoài trời theo đúng kế hoạch vào ngày 19-5 khi số ca Covid-19 cần điều trị tích cực đang giảm dần, xuống dưới mức 5.000 ca.

* Ðức ghi nhận 11.200 ca nhiễm mới, giảm gần 19% so một tuần trước đó. Bộ trưởng Kinh tế liên bang Ðức nhận định về khả năng sớm dỡ bỏ các hạn chế ở nhiều khu vực trong vài ngày hoặc vài tuần tới, trong đó cho phép các nhà hàng phục vụ khách ngoài trời.

* Tại Bỉ, sau bảy tháng tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, các quán ăn và cà-phê đã được phép mở cửa trở lại đón khách nhưng đều phải phục vụ ngoài trời. Giới chức Bỉ đang xem xét việc mở lại các lễ hội vào nửa sau mùa hè.

* Anh công bố kế hoạch cụ thể của giai đoạn nới lỏng phong tỏa tiếp theo, trong bối cảnh số người chết do dịch Covid-19 tại Anh đã giảm mạnh. Từ ngày 3 đến 9-5, Anh ghi nhận 67 người chết do Covid-19, giảm 39,1% so với bảy ngày trước đó.

* CH Síp chấm dứt lệnh phong tỏa một phần và ban hành “thẻ an toàn” nhằm cho phép người dân đi lại tự do. Từ ngày 10-5, Síp bắt đầu trở lại trạng thái bình thường với các hoạt động kinh tế và xã hội. Khoảng 36% dân số là người trưởng thành ở CH Síp đã nhận mũi tiêm đầu tiên và 11% nhận đủ liều.

* Chính phủ Ô-xtrây-li-a đưa ra lộ trình mở cửa trở lại biên giới quốc gia, trong đó có việc thiết lập hành lang đi lại an toàn với các quốc gia kiểm soát tốt dịch Covid-19 và nới lỏng hạn chế đi ra nước ngoài đối với những người đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

* Tại Trung Ðông, Ca-ta quyết định nới lỏng dần dần các biện pháp hạn chế vốn được áp đặt nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan. Chính phủ Gioóc-đa-ni cũng quyết định giảm thời gian áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi tình hình dịch dịu đi.

* Tuy-ni-di thực hiện các biện pháp hạn chế kéo dài một tuần nhân kết thúc tháng Ra-ma-đan của người Hồi giáo. Thủ tướng Tuy-ni-di cho rằng, nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong lịch sử và các cơ sở y tế đứng trước nguy cơ sụp đổ do các ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

* Ngày 10-5, hãng sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19 BioNTech của Ðức thông báo sẽ xây dựng tại Xin-ga-po một nhà máy có thể sản xuất mỗi năm hàng trăm triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19.

* Hãng dược phẩm Takeda của Nhật Bản thông báo, kết quả sơ bộ của cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Moderna (Mỹ) cho kết quả khả quan. Một hội đồng chuyên gia của Hàn Quốc cho biết, vắc-xin ngừa Covid-19 của Moderna cho thấy hiệu quả phòng ngừa hơn 94% và đủ điều kiện để cấp phép sử dụng.

* Viện Nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đánh giá, tuy dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, song nền kinh tế nước này lại có dấu hiệu phục hồi, tập trung ở ngành chế tạo. Việc doanh số bán lẻ, xuất khẩu và đầu tư thiết bị đều tăng cho thấy ngành sản xuất đang có xu hướng phục hồi vững chắc.

* Ủy viên Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách thị trường nội khối Th.Bre-tơn cho biết, EU chưa ký thêm hợp đồng mua vắc-xin ngừa Covid-19 với hãng AstraZeneca sau tháng 6, thời điểm hợp đồng hiện nay hết hiệu lực.

