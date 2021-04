tin vắn quốc tế

Thái Lan xây dựng trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới

Chính phủ Thái Lan hiện đang gấp rút các công việc, nhằm hoàn tất việc triển khai xây dựng khu trang trại điện mặt trời nổi ở tỉnh Ubon Ratchathani, tiến thêm một bước trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phụ thuộc các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Công nhân lắp đặt các tấm pin mặt trời tại trang trại điện nổi. (Ảnh: Reuters)

Dự án được khởi công xây dựng tháng 11-2020, trên mặt hồ trữ nước của đập thủy điện Sirindhorn ở tỉnh Ubon Ratchathani, khu vực đông bắc Thái Lan. Được đánh giá là một trong những dự án phát điện hỗn hợp thủy điện - điện mặt trời lớn nhất thế giới, khu trang trại điện mặt trời này bao gồm bảy cụm điện mặt trời với 144.417 tấm pin năng lượng mặt trời, được xây dựng trên một diện tích mặt nước lên tới 121ha. Trước đây, nguồn điện của Thái Lan từng phụ thuộc chủ yếu vào các nhà máy nhiệt điện dùng than, tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện mới đang gặp rất nhiều phản đối do những lo ngại về sức khỏe và môi trường. Gần đây nhất, hai dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng than đã bị hủy bỏ vào năm 2018. Theo Kế hoạch phát triển năng lượng mới nhất mà chính phủ Thái Lan đưa ra, nước này đặt mục tiêu sản lượng điện từ các nguồn năng lượng sạch sẽ đạt ít nhất 35% tổng sản lượng điện trên cả nước vào năm 2037.

Cháy bệnh viện điều trị COVID-19 tại Iraq, 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 46 người đã bị thương trong đám cháy bùng phát vào tối 24-4, tại bệnh viện phía đông nam Thủ đô Baghdad. Đây là bệnh viện được trang bị để điều trị người bệnh COVID-19. Đám cháy bùng phát tại bệnh viện Ibn Khatib ở khu vực Diyala Bridge, Thủ đô Baghdad, sau khi xảy ra sự cố khiến một bình oxy phát nổ. Theo AP, ít nhất hai bác sĩ có mặt tại hiện trường cho rằng bình oxy đã gây ra đám cháy tại tầng hai của bệnh viện. Nhiều xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Những người không bị thương trong vụ hỏa hoạn cũng được đưa ra khỏi bệnh viện này.

Hãng thông tấn nhà nước INA dẫn lời người đứng đầu đơn vị phòng vệ dân sự Iraq cho biết, ngọn lửa bùng phát tại khu chăm sóc tích cực cho người bệnh mắc bệnh liên quan đến phổi. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 90 trong tổng số 120 người ra khỏi bệnh viện. Đến nay, đám cháy đã được dập tắt. Hệ thống chăm sóc y tế của Iraq, vốn bị tàn phá sau nhiều thập kỷ hứng chịu các biện pháp trừng phạt và chiến tranh, nay lại chịu thêm nhiều áp lực do cuộc khủng hoảng COVID-19./.

Theo nhandan.com.vn