Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit

Hơn 3 tháng sau khi Anh và Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit (Anh rời khỏi EU), tác động của các hàng rào phi thuế quan ngày càng trở nên rõ nét với các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở EU, đặc biệt ở Pháp - một trong những đối tác thương mại lớn của Anh.

Theo đó, trong tháng đầu tiên sau khi thỏa thuận thương mại Anh - EU có hiệu lực vào ngày 1-1-2021, nhập khẩu từ Anh sang Pháp đã giảm xuống còn 78% so với mức trung bình hàng tháng trong nửa cuối năm 2020. Các nhà phân tích cho rằng mức sụt giảm này là do gián đoạn lưu thông hàng hóa tại biên giới với Anh và tác động của đại dịch COVID-19 đối với thương mại toàn cầu. Mặc dù dữ liệu công bố trong tháng 2 vừa qua cho thấy sự phục hồi, theo đó nhập khẩu từ Anh sang Pháp chỉ giảm 2% so với mức trung bình hàng tháng trong nửa cuối năm 2020, xuất khẩu từ Pháp sang Anh vẫn giảm 16% so với mức trung bình hàng tháng cùng kỳ năm ngoái.

Đan Mạch ngừng sử dụng vĩnh viễn vắc-xin AstraZeneca

Đan Mạch ngày 14-3 thông báo sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ngừng sử dụng vĩnh viễn vắc-xin ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca do tác dụng phụ máu đông được cho là hiếm gặp nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tờ New York Times, lãnh đạo Cơ quan Y tế Đan Mạch Soren Brostrom cho biết quốc gia này có thể ngưng sử dụng vắc-xin của hãng AstraZeneca vì đã kiểm soát được đại dịch COVID-19 và có thể chỉ cần phụ thuộc vào hai loại vắc-xin của Pfizer và Moderna. Thông báo của Đan Mạch là một đòn giáng khác đối với vắc-xin AstraZeneca - một loại vắc-xin dễ bảo quản và giá thành tương đối rẻ, được kỳ vọng là nền tảng của các chiến dịch tiêm chủng trên khắp thế giới. Đan Mạch với dân số 5,8 triệu người là một trong những quốc gia châu Âu kiểm soát tốt đại dịch. Theo Viện Huyết thanh Đan Mạch, gần một triệu người đã được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên, với 77% trong số đó là vắc-xin của Pfizer, 15% là vắc-xin AstraZeneca và 8% còn lại là vắc-xin Moderna./.

