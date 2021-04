Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga

Năm 2021 là dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 25 năm quan hệ đối thoại giữa Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) và Nga. Đây là thời điểm quan trọng để hai bên đánh giá những thành quả đã đạt được, cũng như xác định mục tiêu hợp tác trong giai đoạn mới, nhất là khi hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11-2018.

Tại cuộc họp lần thứ 19 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Nga diễn ra mới đây theo hình thức trực tuyến, các phái đoàn đại diện các nước ASEAN và Nga đánh giá cao những tiến bộ quan trọng đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch hành động toàn diện ASEAN - Nga (CPA) giai đoạn 2016 - 2020. Trong triển khai CPA giai đoạn này, phần lớn các dòng hành động nhằm thúc đẩy hợp tác được thực hiện trong các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.



Các nước thành viên ASEAN đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực trong quan hệ ASEAN - Nga thời gian qua. Theo đó, các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên góp phần hỗ trợ ASEAN thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển. Phái đoàn Nga nhấn mạnh, ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của nước này; ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và tăng cường vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực; khẳng định, tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực. Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao hoạt động tích cực của Trung tâm ASEAN tại Viện Quan hệ quốc tế quốc gia Mát-xcơ-va (MGIMO), góp phần đẩy mạnh hợp tác khoa học giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Nga với ASEAN.



Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm khắc phục những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế ổn định. Phái đoàn Nga khẳng định, sẵn sàng cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 của nước này tới các nước thành viên ASEAN. Hoan nghênh đề nghị của Nga, ASEAN đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm khả năng tiếp cận vắc-xin của các nước trong khu vực.



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, ASEAN và Nga nhất trí, tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, chú trọng các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như chính trị, an ninh, quản lý thiên tai, công nghệ và đổi mới, du lịch, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm... Nhằm thúc đẩy sự tham gia của hai bên trong vấn đề phòng, chống thiên tai, ASEAN và Nga ký Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Nga về hợp tác trong lĩnh vực quản lý thiên tai. Văn bản này nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Nga trong các lĩnh vực như đánh giá rủi ro, nâng cao năng lực và ứng phó khẩn cấp thiên tai. Bên cạnh đó, hợp tác trong Sáng kiến hội nhập ASEAN, Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN... cũng được hai bên chú trọng. Một số sáng kiến mới, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, giao lưu thanh niên… cũng được đưa ra thảo luận. Ngoài ra, phía Nga thông báo về việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện trong Năm khoa học, công nghệ và hợp tác công nghiệp ASEAN - Nga, tại Nga và các nước ASEAN trong năm 2022 và 2023.



Trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 25 năm quan hệ đối thoại, ASEAN và Nga mong muốn đẩy nhanh và sớm hoàn tất CPA giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, góp phần đưa hai bên vượt qua những khó khăn hiện nay, phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo nhandan.com.vn